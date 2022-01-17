İstanbullular dikkat: AKOM’dan kar ve soğuk uyarısı

AKOM, İstanbul’da 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından AKOM verilerini paylaştı.

Ongun “AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız” dedi.

KAR SOĞUKLARI ETKİLİ

AKOM verilerine göre İstanbul'da geçtiğimiz hafta başından beri etkili olan kar soğukları, Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

18 Ocak Salı öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışı geçişleri bekleniyor.

Çarşamba günü parçalı bulutlu ve kar yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 1-4 derece arası olacak.

Perşembe günü parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak ve kent genelinde yağış beklenmiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise yağmur yağışı bekleniyor.

İBB ÖNLEM ALDI

İBB, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına karşı 60 farklı noktaya, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kurdu.

Toplam 7 bin 421 personel, bin 582 araç ile sahada görevlendirildi. 465 farlı noktaya, kar küreme araçları, solüsyon ve tuzlama ekipmanları konuşlandırıldı.

Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, ana yollarda anında kullanılmak üzere belli noktalara toplam 206 bin ton tuz yerleştirildi.

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