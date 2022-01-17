İzmir’de JES protestosu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar’ın Orhanlı köyünde yapılmak istenen JES projelerine karşı yürütülen mücadeleyi mahkemeye taşıdı. İzmir’in Efes Selçuk ilçesi Havutçulu köyünde JES için yapılmak istenen ÇED toplantısı da yöre halkının protesto eylemi üzerine iptal edildi.

Gökmen ULU

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Seferihisar Orhanlı köyü yakınında hayata geçirilmesi planlanan jeotermal enerji santralı (JES) projelerinin içme suyu havzalarında yarattığı tehdit nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü hukuk mücadelesi başlattı.

Davaya gerekçe olarak, İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı hükümleri kapsamında baraj havzalarında jeotermal arama ve işletme faaliyetlerinin izin verilecek faaliyetler arasında yer almaması gösterildi.

BELEDİYE JES RUHSATININ İPTALİNİ İSTEDİ

İZSU, bir kısmı Tahtalı Barajı uzun mesafeli koruma alanı ve uzun mesafeli dere mutlak koruma alanında kalması nedeniyle Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Müh. İnş. AŞ tarafından alınan jeotermal arama ruhsatının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Bilirkişi inceleme aşamasına gelen bu davanın yanı sıra yine baraj havzasında kalan işletme faaliyetine izin verilmemesi için de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde ayrı bir dava açıldı.

“HAVAYI, SUYU, TOPRAĞI KORUYACAĞIZ”

Yöre halkının topraklarını koruma mücadelesine destek olmak için söz verdiğini ve bu sözün gereğini yapmak üzere harekete geçtiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz jeotermal kaynakların kullanılmasına karşı değiliz. Ancak doğru yerde, doğru projenin uygulanması gerekiyor. Bu bölge İzmir için hayatı önem taşıyan su havzalarının koruma alanı içinde. Suyumuzu da, toprağımızı da, havamızı da her türlü tehdide karşı koruyacağız. Bu bizim görevimiz” dedi.

KÖYLÜLER JES İÇİN ÇED TOPLANTISINI YAPTIRMADI

İzmir'in Efes Selçuk ilçesinde de JES'e karşı demokratik direniş eylemi yapıldı. Havutçulu köyünde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama projesine yöre halkı karşı çıktı. İzmir Valiliği ve bakanlık yetkilileri, JES şirketi ile birlikte ÇED bilgilendirme toplantısı için Havutçulu köyüne geldi.

Köy meydanında toplanan vatandaşlar tepki göstererek toplantıyı yaptırtmadı. Köylüler, “Kanser olmak istemiyoruz”, “Bölgemizde Jeotermal İstemiyoruz”, “Bizi kandıramazsınız”, JES’lere hayır” yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak ve protesto sloganları atarak JES projesine tepkisini ortaya koydu. Köylülere Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile çevreciler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Tutanak hazırlayan köylüler, “Bu toplantının jeotermal kuyuları açılması nedeniyle yapılması tarafımızdan bilindiğinden, jeotermalin zararlarının mevcutları nedeniyle istenmediğinden bu toplantının yapılması tarafımızca engellenmiştir” ifadesini yazdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremeden köyü terk etti.

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