Kaderine terk edilen tesis hastalıklara davetiye çıkarıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2010 yılında atık suların arıtılıp tarımsal sulamada kullanılması için 3 milyon liraya yapılan atık su arıtması tesisi kaderine terk edildi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dönemin Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu tarafından ilçeye 3 milyon lira bedele kazandırılan atık su arıtma tesisinin kaderine terk edildi.

“ELEKTRİK MALİYETİNDEN DOLAYI ÇALIŞTIRILMIYOR”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Şuhu İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ve grup bir partili yaklaşık 3 yıldır çalıştırılamayan atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Tesiste yaptıkları incelemelerin ardından açıklama yapan CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Kahraman, tesisin yüksek elektrik maliyetinden dolayı çalıştırılmadığını ileri sürdü.

“3 YILDIR ATIL DURUMDA”

Tesisin açıldıktan bir yıl sonra sadece denetimler için yaz mevsiminde ara ara çalıştırıldığını ve son 3 yıldır da hiç çalıştırılmadığını ifade eden CHP'li Mehmet Kahraman, “Bu tesis 2010 yılında dönemin Bakanı Veysel Eroğlu tarafından 3 milyon lira bir bedelle yaptırıldı ve Şuhut Belediyesi'ne devredildi.

Şuhut Belediyesi himayesinde çevre hizmetleri birliği adı altında köylülerden atık su bedelleri tahsil ediyor. Bu tesis ilk 1 yıl verimli çalıştırıldı ancak diğer yıllarda ise sadece denetim yapıldığı zaman yaz aylarında aralıklarla çalıştırıldı. Şu an son 3 yıldır da burası elektrik maliyeti yüksek geliyor gerekçesiyle çalıştırılmıyor” dedi.

“ÇALIŞTIRILMAYAN TESİS İLE İLGİLİ YOĞUN ŞİKAYETLER VAR”

Bölge halkının tesisin çalıştırılması için birçok ilgili kuruma başvurduğunu ancak başarılı olamadığını kaydeden Mehmet Kahraman, şunları söyledi:

“Şuhut ilçe merkezi ve 13 köy ü ilgilendiren bu yatırım bugünlerde köylülerin şikayet konusu. Başta Mahmut Köyü, Atlıhisar ve Güneytepe halkımızın yoğun şikayetleri üzerine tesisi CHP Afyonkarahisar milletvekilimiz Burcu Köksal ile ziyaret ettik.

Tesiste hiç bir görevlinin bulunmaması ve milyonluk yatırımın kaderine terk edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu tesisler halkın vergileri ile yapılmaktadır. Köy halklarının çalıştırılmayan bu tesis ile ilgili tarafımıza yoğun şikayetleri bulunmaktadır.

Köylülerimizden gelen bu şikayetleri ilçedeki yetkililere iletmemize rağmen mağduriyetlerin giderilemediğini tespit ettik. Aynı zamanda köy halkları defalarca kurumlara şikayet dilekçesi sunduklarını fakat dertlerine hiç kimsenin çare olmadığını belirttiler”

“HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Çalıştırılmayan atık su tesisinin sularının derelere aktığını ve bu sebeple hastalıklara davetiye çıkarttığını ifade eden CHP'li Kahraman, “Mera alanlarında biriken pis atıklar yüzünden hayvan otlatamadıklarını çaresiz bir şekilde hayvanlarının yine bu otlaklarda yayıldıklarını söyleyen vatandaşlarımız, çocuklarının ve hayvanlarının dereye bırakılan bu atıklardan dolayı hastalanma risklerinin bulunduğunu ve yetkililerin bu konu ile ilgili acil önlem alması gerektiğini söylüyor.

CHP olarak konunun 13 köyümüz ve ilçe merkezimiz adına takipçisi olacak ve iktidarımızda bu tür sorunların yaşanmayacağına dair sözü de buradan vatandaşlarımıza veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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