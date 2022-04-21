Kadıköy’ün boğası yara aldı!

İstanbul'da Kadıköy’ün simgelerinden olan boğa heykelinin üzerinde delikler ve aşınmalar oluştu. Heykelin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

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1864'te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy’ün sembollerinden biri haline gelen boğa heykeli üzerinde aşınmalar oluştuğu görüldü.

Heykelin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında ise aşınmalar olduğu görüldü. Kadıköy Altıyol üzerindeki meydanda duran heykelin son halini gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan vatandaşlardan İsmail Aydın, “Bu eserleri korumamız gerekiyor. Bu yapılan vicdansızlıktır. Bu hareketleri görenlerin de yapanları uyarması gerekiyor. Özellikle gençlerimiz bu eserlere sahip çıkmalı. Gelinen nokta üzücü” diye konuştu.

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