Kadınlar, Raziye Oskay cinayetini protesto etti

Mersin’de CHP ve Deva Partili kadınlar ayrıldığı nişanlısı Barış Can Uçuk tarafından öldürülen Raziye Oskay cinayetini protesto etti. Olay yerine karanfil bırakan kadınlar, cinayetin göz göre göre geldiğinin altını çizdi.

Ali Ekber ŞEN

Mersin'de CHP ve Deva partiler sokakta eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye Oskay cinayetini proteste etti Olay yerine karanfil bırakarak cinayeti protesto eden partililer, kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

Aralarında CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İl Başkanı Adil Aktay ile birlikte olay yerine giden CHP'li kadınlar, genç yaşta eski nişanlısının kurbanı olan genç kadını andı. CHP Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, olay yerine karanfiller bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

CİNAYET GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ

CHP'li Genç, sürekli tehdit, taciz ve baskılarla Raziye'yi takip eden katil zanlısı Barış Can Uçuk'un 24 yaşında genç bir kadını, hayalleri ve geleceğiyle, şu an bulundukları yerden yaşamdan kopardığını belirtti. Genç, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde 'sevgi' gibi saf temiz duygular kullanılarak olayın üzerinin kapanmasına izin vermeyecek, meşrulaştırılmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi. 2017 yılında Barış Can Uçuk'un genç kadının evine silahla saldırdığını, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi birçok sebepten ağır ceza mahkemesinde yargılanarak 1,5 ay kadar tutuklu kaldığını anlatan CHP'li Genç cinayete giden süreci şöyle özetledi:

“Serbest bırakıldıktan sonra da failin tehdit ve benzer eylemleri devam ettiği için şikayetler yapılıp, uzaklaştırma kararları alınmıştır fakat fail bir görev gibi sistematik saldırılarına devam etmiştir. Raziye de Mersin'de beni yaşatmayacak korkusuyla izini kaybettirerek İstanbul'a gitmiştir.

Yeni bir hayat kurmaya çalışan Raziye failden kurtulamamış, İstanbul'da da karşısına çıkmıştır. Bu yüzden tekrar ailesinin yanına dönmek zorunda kalmıştır. 2021 yılında ise failin Raziye'nin peşini bırakmayıp, eylemlerini artırması üzerine şikayetçi olunmuş, Cinsel Saldırı, Şantaj ve Tehdit suçlarından soruşturma aşamasında dosyası bulunmaktadır.

Sistematik tehditler, uzaklaştırma kararlarının ihlallerinin delilleriyle sunulmasına rağmen fail tutuklanmamıştır. Adeta Raziye'nin ölmesi için fail tüm çabayı vermiş, 11 yıl önce tanışmalarıyla başlayan, her gün ölüm korkusuyla yaşayan kız kardeşimiz göz göre göre öldürülmüştür. Bu olaylar bize gösteriyor ki ‘ben bu kadını öldüreceğim' diye bas bas bağırdığı halde fail için adalet yetersiz kalmış, elektronik kelepçe gibi önlemler için çaba sarf edilmemiştir.”

“CEZASIZLIKLAR YÜZÜNDEN BUGÜN KADINLAR KORKTUKLARINI YAŞIYOR”

Cezasızlıklar yüzünden aileler ‘Kızımızı koruyamadık' diye vicdan azabı çektiğini anlatan CHP'li Genç,

“Cezasızlıklar yüzünden kadınların avukatları ‘Korktuğumuz başımıza geliyor' diyor. Cezasızlıklar yüzünden kadınlar faillerden sürekli kaçmak, hayatlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Ülkemiz demokrasiden uzaklaştıkça, kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor.

Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor. Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden katil Can Göktuğ Boz, ‘Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm' demişti.

Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ‘Yaşam en temel haktır' diyerek Yaşam Hak projemizi hayata geçirdik.

444 82 85 numaralı Alo Şiddet hattını kurduk. Hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz.

Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz, gerekli cezai işlemler uygulanmıyor, katiller ‘Yatarım üç beş ay, çıkarım' rahatlığıyla hareket ediyor. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar, delil yetersizliği gerekçesi ile tahliye ediliyor.

Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konuların tartışmaya açılması yüzünden olan yine kadınlara ve çocuklara oluyor. ‘Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir' diyen yöneticilere sesleniyoruz.

Raziye'nin ailesi için gerekeni yapın, faili en ağır cezayı almasını sağlayın. Kadınlar için, kadınların yaşaması için hemen şimdi meclisi olağanüstü toplayın.” diye konuştu.

DEVA PARTİLİLER DE RAZİYE CİNAYETİNİ PROTESTO ETTİ

İl Başkanı Cenk Cenkcimenoğlu ile birlikte vahşi bir cinayete kurban giden Raziye Oskay'ın öldürüldüğü yere giden DEVA'lı kadınlar da kadın cinayetlerine ve hükümetin bu konudaki sessizliğine tepki gösterdi.

Raziye Oskay'ın öldürüldüğü yere karanfil bırakan DAVA Partili kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınarak uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İl Başkan yardımcıları, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticilerinin hazır bulunduğu eylemde basın açıklamasını DEVA Partisi İl Kadın Çalışmaları Başkanı Songül Abdan okudu.

Hukuksal ve adli tedbirlerin cinayetleri önlemeye yetmediğine dikkat çeken Abdan, “Her geçen güne yeni bir kadın cinayeti haberiyle uyanır olduk. Buradan işine gitmek için evinden çıkan 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın katledildiği yerde, kadın cinayetlerine dur demek için bir araya geldik.

Raziye kızımız tam 10 sene bu caninin elinden şehir şehir kaçmasına rağmen devlet olarak katledilmesine maalesef engel olamadık. Koruyamadık! Bu durum ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğinin göstergesidir” ifadelerinde bulundu.

