Kaftancıoğlu’nun avukatı: Aynı söylemleri olan yandaşlar hakkında soruşturma dahi açılmadı

Avukatlar bir kez daha Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar ve Gezi tutukluları için adalet nöbetinde buluştu. Nöbette konuşan, Kaftancıoğlu'nun avukatlarından Doğuşcan Aydın Aygün, "Yargı bağımsızlığı ilkesinin sarsılmasının en açık örneği, aynı veya benzer söylemleri olan yandaşlar hakkında soruşturma dahi açılmamış olmasıdır" dedi.

Fırat FISTIK

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Gezi davasında verilen kararlar ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun onanan cezasına karşı avukatlar bir kez daha adalet nöbetinde buluştu.

Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde, hem Kaftancıoğlu'nun avukatlarından Doğuşcan Aydın Aygün hem de Gezi tutuklularından Mücella Yapıcı'nın kızı ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cansu Yapıcı konuştu.

“AVUKATLAR, BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ OLDU”

Yapıcı, konuşmasında şunları söyledi:

“Önemli olan dayanışma. Biz bu dayanışmayı bugün farklı bir şekilde görüyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız hiçbir delil olmadan, hiçbir gerçek yargı süreci işlemeden 18 yıl, Osman Kavala da ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı ve biz bu karanlığı hep beraber yaşıyoruz. Bu, ne meslektaşlarımız ne aileler için bir karanlıktır.

Hepimiz için üzerimize bir karanlık çökmüştür. Bu karanlığı aydınlatmak için arkamda gördüğünüz adalet nöbeti, meslek odaları önünde her akşam tutulan adalet nöbetleri hem bize hem arkadaşlarımıza güç vermektedir. Farklı bir teşekkürü siz hukukçulara etmek istiyorum çünkü bu süreçte aileler olarak da hiç yalnız hissetmedik. Avukatlar, bizim elimiz ayağımız oldu.

Bu karanlığı birlikte aşacağız. Dava süreci boyunca hukuğun olmadığını söylüyorduk çünkü hukuksuzluktan bahsediyoruz. Adalet talebimizi yineliyoruz herkes için. Canan Kaftancıoğlu için de. Şu anda hukukun katledildiği bir ortamdayız ama iyi ki avukatlar var. Bakırköy ve Silivri'den herkesin selamını iletiyorum.”

“AYNI SÖYLEMLERİ OLAN YANDAŞLAR HAKKINDA SORUŞTURMA DAHİ AÇILMADI”

Kaftancıoğlu'nun avukatlarından Doğuşcan Aydın Aygün ise Kaftancıoğlu'nun soruşturma açılmasından 4-5 yıl önceki paylaşımları üzerinden cezalandırılmasının siyasi otoritenin söylemleri üzerinden gerçekleştiğini belirtti ve şöyle konuştu:

* Yaratılan bu baskı ortamı, bağımsız yargı ortamına ağır bir darbe vurmakla kalmamakta, aynı zamanda milletin yargıya olan inancını her defasında sarsmaktadır. Yargı bağımsızlığı ilkesinin sarsılmasının en açık örneği, aynı veya benzer söylemleri olan yandaşlar hakkında soruşturma dahi açılmamış olmasıdır.

“AYM VE AİHM'DE KAFTANCIOĞLU KARARI BOZULACAKTIR”

* Verilen bu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne tabii ki başvurumuzu yapacağız. AYM ve AİHM'de bu karar mutlaka ama mutlaka bozulacaktır. Çünkü hepimizin malumu olduğu üzere buradaki tüm yoldaşlarımın, meslektaşlarımın bildiği üzere AYM'nin ve AİHM'in sayısız kararıyla Canan Kaftancıoğlu'na verilen bu hüküm hak ihlalidir.

Gerek Gezi davası gerek Kaftancıoğlu davası olsun, bu davaların milletimizin vicdanında hiçbir koşulda yeri yoktur. Kaos gündemleri yaratarak ülkenin asıl meselelerini gölgelemek isteyenler, bilmeliler ki, bağımsız hukuk mücadelemizden bizleri asla vazgeçiremeyecekler.

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