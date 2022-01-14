Kahta Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin 322 TL oldu

Kahta Belediyesi’nin Saadet Partili Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediyedeki personeller için asgari ücretin 5 bin 322 TL olduğunu duyurdu

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre en düşük net asgari maaş 5 bin 322 TL oldu.

Saadet Partili Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Belediyemizde çalışan personeller için en düşük net asgari maaş 5 bin 322 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyurulur” açıklamasında bulundu.

“MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNE YAKIŞAN YAPILDI”

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, asgari ücretle çalışan belediye personelinin maaşlarına yaklaşık yüzde 90 zam yapıldığını vurgulayarak, Kahta Belediye Başkanı Turanlı'ya tebrik mesajında bulundu. Aydın, “Milli Görüş belediyeciliğine yakışan yapılmış; hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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