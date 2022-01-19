Kamu işçilerine ikramiye ve ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine verilen ek ödeme ve ikramiyelerin ilk taksidi 28 Ocak'ta yatırılacak.

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Devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde işçi statüsünde çalışanlara ikramiye ve ek ödeme tarihleri açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında kanunun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28 Ocak‘ta diğer yarısının 29 Nisan‘da ödenmesine,

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022‘de ödenmesine karar verilmiştir. “

TEDİYE NEDİR?

Ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait şirket ve kurumlar ve belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödeme…

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