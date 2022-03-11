Kar yağışı ne kadar sürecek, kaç gün devam edecek?

Günler öncesinde önlemleri alınan kar yağışı nedeniyle özellikle sokak aralarında kar topu oynayan, eğelenen vatandaşlara da sahne oluyor. Meteoroloji’nin ve küresel tahmin sistemlerinin raporlarına göre 4 gün boyunca kar yağışı etkili olacak ancak soğuk hava ay sonuna kadar sürecek.

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Yoğun kar yağışı altında vatandaşların bir bölümü çile çekerken, bir bölümü tadını çıkarıyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre kar yağışı 4 gün boyunca sürdürecek ancak kar yağışı bugün ve yarın daha da yoğunlaşacak.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ay sonunu bulacak. Uzun vadeli raporlarda ay sonuna kadar aralıklarla kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Bugün ve yarın gece saatlerine kadar kar yağışının en yoğun etkisini göstermesi bekleniyor. Pazar gecesinden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece yükselmesi nedeniyle yağışın da kuvveti azalacak.

KARADENİZ'DEN GELEN KÜTLELER İSTANBUL'U ETKİLEYECEK

İstanbul ve çevresinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı gelecek haftanın başına kadar aralıklarla sürecek. Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul'u “deniz etkisi kar yağışı” diye tabir edilen ‘DEK'lerle vuracak. DEK bantlarının şehri etkilediği anlarda yoğun kar yağışı görülecek.

YENİ HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR ARTIŞA GEÇECEK

Yeni hafta ortasında hava sıcaklıklarının yükselişe geçmesi beklense de genel sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında kalacak. Türkiye son yılların en soğuk mart ayını yaşamış olacak.