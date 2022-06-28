Karabük Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 50 Sözleşmeli Personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.
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