Karaismailoğlu: Bin minibüsün daha dönüşümü konusunda çalışmamız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "UKOME'deki arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve istişareleri sizlerle yapıyorlar. Bin tane daha minibüsün dönüşümü konusunda çalışmamız var. Orada da arkadaşlarımız, belediye yönetimiyle konuşuyorlar. Belirli bir süre içerisinde dönüşümü yapmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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İstanbul Kağıthane’de su parkının açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İki zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz. Bir yanda halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla İstanbul’u başarısızlığa sürükleyenler. Bir İETT otobüsünü dahi işletemeyen beceriksizler, milletin derdiyle dertlenmeyip, keyif peşinde koşan iş bilmezler. İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet yolunda biz ancak kendimizle yarışırız” dedi.

“BİN MİNİBÜSÜN DAHA DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA ÇALIŞMAMIZ VAR”

Bakan Adil Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bizim yönetimimiz zamanında minibüsçüsüyle, taksicisiyle her gün toplantı yapıp talepleri alıyorduk. Bizim UKOME’deki arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve istişareleri sizlerle yapıyorlar.

* En son bu taksi-minibüs dönüşümü olsun, belki bunları daha da geliştirmek lazım. O konuda da yine bizim çalışmalarımız var.”

Minibüslerin taksi dönüşümüne ilişkin soru üzerine Bakan Karaismailoğlu, “Kurayla bu iş çekildi ve yapıldı. Orada bile biliyorsunuz, bir sene bu işi süründürdüler. Israrlarla yaptılar, sonunda yaptılar bu işi. Yine aynı şekilde bin tane daha minibüsün dönüşümü konusunda çalışmamız var. Orada da arkadaşlarımız, belediye yönetimiyle konuşuyorlar. Belirli bir süre içerisinde dönüşümü yapmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. (DHA)

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