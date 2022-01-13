Karlı günler sürüyor! Birçok şehir için hava durumu uyarısı…

Türkiye'yi saran soğuk ve karlı hava dalgası bugün de etkisini artırarak devam edecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun batısında soğuk havaya fırtına da eşlik edecek.

Sozcu.com.tr

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Hafta başında yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Türkiye’nin birçok şehrinde beyaz örtü oluşurken bugün kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bugün de bir miktar düşüş yaşanacak, yarından sonra ise soğuk hava adım adım yurdu terk etmeye başlayacak.

TÜM YURTTA ETKİSİNİ HİSSETTİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

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