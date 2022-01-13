Kartal Dağı’nda direniş MTA’ya geri adım attırdı

Aydın'ın Germencik ilçesinin Kartal Dağı'ndaki Dağyeni Köy’de tarım ve incir arazilerinin bulunduğu bölgede MTA’nın yaptığı maden sondajlarına karşı ayaklanan yöre sakinleri amacına ulaştı.

Latif SANSÜR

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Germencik Dağyeni Köy'de geçen hafta MTA'nın başlattığı maden arama sondaj çalışmalarına vatandaşların tepkisi her geçen gün büyüyünce, MTA bölgeden çekilmeye karar verdi.

Sondajın ‘siyanür ile altın arama' amaçlı yapıldığını savunan Dağyeni Köy halkının başlattığı tepki eylemlerine Aydın'daki bir çok sivil toplum kuruluşu, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Bülent Tezcan, çevreciler, çevre köylerde yaşayanlar destek verdi.

ÇEKİLMEYİ AYÇEP BAŞKANI DUYURDU

Dört günlük mücadelenin sonunda MTA'nın çekilmeye başladığını duyuran Aydın Çevre Platformu Başkanı Mehmet Vergili, “Dört gündür Dağyeni halkının haklı mücadelesi sonucu MTA çalışmalarını durdurdu.

İş makinelerini götürmeye, sondaj ekipmanlarını sökmeye başladılar. Dağyeni halkının feryadı duyulmuş oldu. Çevre, kurt, kuş, yaşam, incir kazanmış oldu. Dağyeni'nin kadını erkeğine bin selam olsun. Haklıydılar kazandılar” dedi.

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