Kaşıkçı davası resmen kapandı! Karar Prens Salman’ın ziyaretinden 5 gün önce alındı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Türkiye’ye ziyaretinden 5 gün önce, daha önce durdurulan Cemal Kaşıkçı davasının resmen düşürüldüğü ortaya çıktı. Karar, avukatlara bugün tebliğ edildi. Dava resmen kapanmış oldu.

Fırat FISTIK

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Suudi Arabistan konsolosluğunda korkunç bir cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan'da davanın durdurularak Suudi Arabistan adli makamlarına devrine karar vermişti.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılama sonucunda ise beş sanığa 20 yıl hapis cezası, bir sanığa 10 yıl, diğer iki sanığa da 7'şer yıl hapis cezası verildi.

SELMAN'IN ZİYARETİNDEN 5 GÜN ÖNCE…

Daha sonra bu karar İstanbul'daki mahkemeye bildirildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de verilen cezaları yeterli bularak dosyanın resmen düşmesine karar verdi.

Kararın 17 Haziran'da, yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce verilmesi dikkat çekti.

Böylece Cemal Kaşıkçı davası tamamen kapanmış oldu.

AVUKATLAR KARARA İTİRAZ EDECEK

7 Nisan'da davanın Suudi Arabistan'a devrine karar verilen duruşma sonrası Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, davanın sürmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade edip şunları söylemişti:

“Türkiye cumhuriyet ve demokrasiyle yönetiliyor. Suudi Arabistan gibi bir aile tarafından yönetilmiyoruz. Biz bu hukuk sistemi uyarınca itirazlarımızı yapacağız.

İki ülke arasında bir anlaşmadan bahsediliyor. Fakat bu bana bir şey hatırlattı. Mavi Marmara davasında da buna benzer iki ülke arasında anlaşmasından sonra davalar düşürülmüştü.

Fakat orada altını çizmek gereken bir şey var. İsrail Türkiye'den işlemiş olduğu cinayetlerden ötürü özür diledi.

Burada iki ülke anlaşıyor olabilir. İki ülke yeni bir döneme giriyor olabilir ama suç aynı suç. Suç değişmedi. Suçu işleyen kişiler de değişmedi.

Kaşıkçı'nın avukatları bu karara da itiraz edecekler ve dava istinaf edilecek.

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