Kuponla ekmek satışıyla gündeme gelen Gaziantep’te halk ekmek kuruluyor

Geçtiğimiz Ramazan Ayı’nda ‘Kuponla Ekmek’ uygulamasıyla gündeme gelen Gaziantep’te dar gelirli vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine AKP’li Büyükşehir Belediyesi ‘Gazi Ekmek’ markasıyla halk ekmek fabrikası kurma kararı aldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli 126 bin aileye aylık 150'şer ekmeği, 2.5 TL yerine, 1 TL düşük fiyatla 1.5 TL'den almalarını sağlayacak, “Kupon” muhtarlar aracılığıyla dağıtılmış, bu uygulama “Ekmekte karne dönemi” tartışmalarını gündeme getirmişti.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kentte ekmek sıkıntısı olmadığını, uygulamanın sadece dar gelirli ailelere ucuz ekmek almalarını sağlayan bir destek olduğunu savunmuştu.

HALKTAN YOĞUN TALEP VAR

Birçok şehirde belediyeler tarafından halk ekmek hizmeti verilmesine karşın Gaziantep'te bu uygulamanın olmamasıyla ilgili eleştiriler ve talepler üzerine çalışma başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran Ay olağan toplantısında bu konu gündeme geldi.

Projeyle ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dar gelirli vatandaşlardan halk ekmek için yoğun talep olduğunu belirtirken, İstanbul Halk Ekmek ve diğer illerdeki sistemlerin incelendiğini ifade ederek şunları söyledi:

*Biran önce vatandaşa ucuz ve kaliteli ekmek sunmak istiyoruz. Yüksek kapasite üretimine sahip makinenin gelmesi 6 ay sürüyor.

*Ama, halk da hemen ucuz ekmek istiyor. Şu anda ekmek üretimi yapan meslek liselerinde çalışma yaptık.

*Ardından, ekmek üretimi yapan meslek liselerinin kapasitesinin kullanımı için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek kullanımı için anlaştık. Kendi tesisimizi kurana kadar fazla kapasitesi olan fırınlarla da çalışacağız.

PİYASANIN ALTINDA FİYATLA EKMEK SATACAĞIZ

Gazi Ekmek markasıyla üretilecek ekmeklerin piyasa fiyatının altında satılacağını açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

*Projeyle toplamda 40 çeşit ekmek ve unlu mamul ucuza halka sunulacak. Şahinbey ilçesinde 70 ve Şehitkamil'de ise 40 olmak üzere toplamda 110 noktada Gazi Ekmek satacağız. Talepler doğrultusunda kapasite ve satış noktaları arttırılabilecek.

*Satış noktalarında francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler diğer unlu gıdalardan oluşan 40'tan fazla ürün yer alacak.

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