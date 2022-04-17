Lastik bottaki göçmenler ateş edilerek durduruldu

Rodos açıklarında içinde 11 kişinin bulunduğu göçmen botuna Yunanistan sahil güvenliği tarafından ateş açıldı. Göçmenler Zefiros Adası kayalıklarına çarparak durabildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki ulusal yayın organı Rodiaki Gazetesi'nin haberine göre bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda Marmaris açıklarından lastik bot ile Rodos'a gelmekte olan göçmenlere durması için uyarı anonsu yapıldı.

İddiaya göre bölgedeki iki sahil güvenlik botunda kaçmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bot bir ara sahil güvenlik botuna çarpmaya çalıştı. Yunanistan sahil güvenlik botunun açtığı ateş sonrası kaçmaya devam eden lastik botun Zefiros Adası kayalıklarına çarparak durabildiği belirtildi.

Botta bulunan Suriye ve Filistin uyruklu 9 göçmenin yakalandığı alınan ifadelerden iki organizatörün kayıplara karıştığı belirtildi. Zefiros Adası ve etrafında arama çalışmaları devam ederken yakalanan 6 erkek, iki çocuk ve 1 kadının göçmenler Rodos Adası'na götürülerek gözaltına alına alındı.

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