Maden işçileri: Biz 85 milyon için direniyoruz

Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez maden ocağının özelleştirmesine karşı tepki gösteren maden işçilerinin direnişleri devam ediyor. Ankara yürüyüşleri jandarma tarafından engellenen 2 gündür Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mesire alanında bekleyişleri süren maden işçileri, özelleştirme iptal edilmediği takdirde vatandaşa pahalı kömür satılacağını belirterek, "Biz 85 milyon insanımız için direniyoruz" dedi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri'ne(TKİ) ait Ege Linyit İşletmeleri(ELİ) bünyesindeki Eynez maden ocağının bir bölümünü özelleştirmesine karşı olan maden işçilerinin eylemi devam ediyor.

Özelleştirme karşıtı Somalı madenciler 22 Temmuz Cuma günü Ankara'ya doğru yürüyüş başlatmış ve yürüyüşleri Kırkağaç ilçesi Çamlık Mesire Alanı'nın önünde jandarma tarafından engellenmişti. Ankara'ya yürüyüşleri engellenen Somalı madencilerin 2 gündür mesire alanında devam eden bekleyişleri devam ederken, jandarma alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mesire alanında bekleyişleri devam eden Somalı madencileri CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

“SADECE BİZ DEĞİL VATANDAŞIMIZ KAYBEDECEK”

Ziyarette söz alan ve 2016 yılından bu yana Eynez maden ocağında çalışan maden işçisi Şükrü Akbaş, 17 yıldır kömürü çıkarmak için uğraştıklarını, ancak tam kömürü çıkaracakları sırada maden ocağının özelleştirildiğini ifade etti.

Maden işçisi Şükrü Akbaş yaşanan sıkıntıyı şu ifadelerle dile getirdi: “17 yıldır arkadaşlarımızla çok riskli şartlarda çalıştık. Dekapajı tamamlandık. Artık işin en son safhası olan kömür safhasına geldik. Bu esnada bir anda bayram arifesinde bize bayramı ziyan ettiler. Özelleştirmeden ziyade bir peşkeş çekme durum var. Bizim bu direnişimiz kesinlikle 85 milyon vatandaşımız için.

85 milyon vatandaşımızı düşünüyoruz. Biz normal sektör yeri değiliz. Biz devlet babanın işyeriyiz. Eğer ki devlet baba kendi sahasından çekilirse özel sektör istediği gibi at koşturur. Kömür şimdi 4 bin lira ise, önümüzdeki hafta 5 bin lira veya 8 bin lira olur. Ama devlet var olduğu müddetçe ‘Alo ben devletim. Ben bura da varken gariban kömür yakacak. 2 bin liralık kömürü 8 bin liraya satamazsınız' diyecek. Ama biz gidersek, vatandaş desteğini çeker ve ‘Aman satılırsa satılsın' derse sadece Ege Linyit İşletmeleri değil 85 milyon insan kaybedecek. Sadece biz değil vatandaşımız kaybedecek.”

“3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN EKMEĞİ İÇİN BURADAYIM”

Maden işçisi Özlem Yıldırım ise özelleştirmeden sonra vatandaşın pahalı kömür satın alacağını ifade ederek şöyle konuştu: “Saçlarımızı döktük, canımızı dişimize kattık. Şimdi ocağı açtık. Emeğimizi kaldırıp bir gecede bir sermaye patronuna teslim ediyorlar. Biz buna karşıyız. İnsanlarımız 2 bin liraya kömür alacağı yerde şuanda Soma'da 4 bin liraya kömür alıyor. Bu sıkıntıların sebepleri bizi görmezden gelmeleri. Bizim istediğimiz bizi görsünler. Biz halkımız için bir şey istiyoruz.

Gerekli yerler duysun. Bizi insan sınıfına almıyorlar. Şu anda kaldığımız yerde elektriğimizi, suyumuzu kesiyorlar. Tuvaletimizin kapısını kitliyorlar. Bizim devlete, askere karşı bir şeyimiz yok. Ama bizi burada askerlerle abluka altında tutarak insanların önünde küçük düşürmeye çalışıyorlar. Biz bu tahriklere gelmeyeceğiz. Benim 3 yaşında çocuğum var. Ben onun ekmeği için buradayım.”

“BİZ ELİMİZDE OLANI TUTMAK İSTİYORUZ”

Ziyarette söz alan bir maden işçisi ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bizim sahalarımız kömürün kalitesi olarak satış devamlılığı olan ve elimizde tutuğumuz sahalar. Elimizdeki sahaların alınmamasını istiyoruz. Bize heyelan, yarık çatlak diyorlar elimizden alıyorlar ve oraya özel şirketi koyup çalıştırıyorlar.

Uzun süre dekapajı yapılıp tam üretime geçilirken, halkımıza 2 bin liradan kömür verilmesi çalışılırken, bunu yükseltmek piyasayı alt üst etmek istiyorlar. Biz buna karşı çıkmak istiyoruz. Ne bir polis veya ne bir jandarma ile çatışma gibi bir derdiniz yok. Biz elimizde olanı tutmak istiyoruz. Kamu kullansın istiyoruz.”

“ANKARA'YA GİDENE KADAR EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK”

Türkiye Maden İş Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, Ankara'ya yürüyüşlerine izin verilinceye kadar Kırkağaç ilçesindeki mesire alanında bekleme eylemlerine devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Biz hakkımız olanı, 85 milyonun hakkını istiyoruz. Ankara'ya gidişimize izin verilinceye kadar eylememizin devam edecek. Ayrıca bir gurup arkadaşımızda maden ocağının bölgesinde özel firmaya ait iş makinelerinin ocağa girmelerine müsaade etmiyor. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bizim bu haykırışımızın sesini duyacaklar”

CHP'Lİ BALABAN: ÖZELLEŞTİRME YOKSULLUKTUR

Madencilerin tepkisini ve taleplerini dinleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, Türkiye'de son 20 yılda yapılan her özelleştirmenin vatandaşa yoksulluk getirdiğini ifade ederek, maden ocağının özelleştirmesinin iptali konusunda parti olarak çalışma yapacaklarını ifade etti.

CHP'li Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Şu bir gerçektir ki AKP iktidarı tarafından son 20 yılda yapılan her özelleştirme, her peşkeş vatandaşımıza yoksulluk getirmiştir. Şimdi de aynısı Soma'da yapılmak isteniyor. Madencilerimizle ortak paydamız Soma'daki bu özelleştirmeye karşı çıkmamızdır. Çünkü biliyoruz ki özelleştirme yoksulluktur, halka tükettiği malın daha pahalıya satılmasıdır. Özelleştirme zamdır, zulümdür. Biz bunlara karşı olduğumuz için madencilerimizin yanındayız. Biz kamulaştırmadan yanayız. Bu zulmün bitmesine az kaldı. Önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı iktidarıyla özelleştirilen her yeri, kurumu tekrar kamuya kazandıracağız.”

İlginizi Çekebilir Soma'daki maden ocağının özelleştirilmesi Meclis gündeminde