Mahkemeden ‘Osman Kavala’ kararı

Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halini inceleyen mahkeme, oy çokluğuyla tutukluluğun devamına karar verdi.

Fırat FISTIK

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunu görüştü ve tutukluluğa devam kararı verildi.

Kararda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, hukuki durumda değişiklik olmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Karar oy çokluğuyla alınırken karşı oyda şu ifadeler kullanıldı:

*Sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, delil durumu, dosyanın geldiği aşama, bu aşamadan sonra sanığın delil karartma ihtimalinin olmaması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun bir tedbir oluşu, tutuklulukta istenilen amaca adli kontrol tedbirlerinden bir veya birkaçının uygulanması ile ulaşılabileceği değerlendirilerek sanığın durumuna göre ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak, sanığa uygulanacak ölçülü bir veya birkaç adli kontrol tedbiri ile tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim.

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