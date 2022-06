Mazot zammına isyan etti, aracının arkasına ‘Dikkat hırsız var’ yazdı

Sakarya Adapazarı'nda mazota gelen zamlara isyan eden servis esnafı Murat Aşık, minibüsünün arka camına "Bu araç eve değil, devlete çalışmaktadır. Dikkat hırsız var" diye yazı yazdı. Aşık, "Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV'den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Adapazarı’nda servis esnafı bir kişi mazota gelen zamlara isyan etti. Adapazarı’nda mazota gelen zamlara isyan eden servis esnafı Murat Aşık, minibüsünün arka camına “Bu araç eve değil, devlete çalışmaktadır. Dikkat hırsız var. Mazot 29 TL” diye yazdı.

“MAZOTU 7.25 TL’DEN ALIYORDUK ŞİMDİ 30 TL”

Hükümete, “Siz arabacının neler çektiğini biliyor musunuz” diye seslenen servis esnafı Murat Aşık, tepkisini şöyle dile getirdi;

* Sezona başlarken, mazotu 7.25 TL’den alıyorduk. Şuan 30 TL oldu. Ben bu yazıda aracımın arkasına mazot 29 TL yazarken, 30 TL oldu. Artık dayanamıyoruz. Mazot 9 lira iken ÖTV’den feragat eden devlet, mazot bugün 30 lira olmuş neden feragat etmiyor, neden? Çünkü hazine de para yok. Bize ne, bize ne. İyi yönetseydiniz de olsaydı.

* Bizi yönetenler aklını lütfen başına alsın. Millet can çekişiyor. Hadi benim gelirim var idare ediyorum. Benim arabacı arkadaşım can çekişiyor, can. Devlet bunu daha önce yaptı, yine yapabilir. Lütfen mazottaki vergiden artık vazgeçin. Bu araç eve değil, benim cebime değil, devlete çalışıyor. Kim bilerek bu milletin hakkını gasp ediyorsa, Allah bin belasını versin.

“BRENT PETROL DÜŞÜYOR İNDİRİM YOK”

“Millet tepki göstermekten korkuyor. Tepkisizlikten bu durumdayız” diyen Aşık, “Kimse bana; ‘Mazot fiyatlarını biz belirlemiyoruz, brent petrol ve dolar belirliyor’ diye hikâye anlatmasın. Brent petrolü her gün takip ediyorum. 123 dolardan, 113 dolara geriledi, indirim yok” ifadelerini kullandı.

