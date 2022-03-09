Memleket Partisi’nden 6 partiye eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, 6 muhalefet partisinin ortaklaşa imzaladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat metnini değerlendirdi. Usluer, “Bu metin bir genel başkanlar mutabakatıdır. Toplumsal mutabakat metni değildir" ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN

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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, 6 siyasi parti genel başkanının imzaladığı mutabakat metnine yönelik eleştirilerde bulundu.

“BİR RESTORASYON METNİDİR”

Mutabakat metnine dair görüşlerini açıklayan Usluer, “Siyasette semboller önemlidir. Sembollerin kullanımı kadar kullanılmaması da önemlidir, mesajdır. Bu nedenle mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanmış olması tesadüf diye kabul edilemez, yarına dair şifreler olduğu düşünülmelidir. Açıklanan mutabakat metni Türkiye'nin mevcut sorunlarını bir kez daha dile getirmekte, ‘ceğiz cağız’ ifadeleri ile yarına dair vaat sunmaktadır. Bir restorasyon metni” dedi.

“TOPLUMSAL MUTABAKAT METNİ DEĞİLDİR”

Bugün AKP'ye karşı, muhalefet eden tüm siyasi partilerin aşağı yukarı benzer görüşlere sahip olduğunu ifade eden Usluer, bu metinin bir genel başkanlar mutabakatı olduğunu söyledi.

Toplumsal mutabakat metni olmadığını vurgulayan Usluer, “Çünkü metnin hazırlanmasında toplum yoktur, STK'lar yoktur, meslek örgütleri yoktur. Bu metinde kötünün iyisi mantığıyla 1921 Anayasası'na atıf yapılması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anayasası ve 1961 Anayasası'nın yok sayılması en büyük eksikliktir. Yanlıştır, doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“BU METİNDE LAİKLİK YOKTUR, EKSİKTİR”

Mevcut iktidarın anayasamızın ‘Laiklik İlkesi’ ile sorunu olduğunu vurdulayan Usluer şöyle konuştu:

*Burada ki sorun, eğitim ve yargıda en önemli etkilerini göstermekteyken, bu metinde laiklik yoktur. Eksiktir. Türkiye'nin yarınından bahsedilen bu metinde, yeni sistemde cumhurbaşkanının nasıl seçileceği belirtilmemiştir.

*Oysa aynı metinde ‘cumhurbaşkanı partisiz olacak, 7 yıl için seçilecek, görevi bittiğinde bir daha siyaset yapamayacak’ gibi köşeli ifadeler kullanılmasına karşın, mutabakat metninden siyasi partiler yasasının değişimine ve neler yapılacağına dair vaatler olmasına karşın, yarına dair mutabakat metninin bir güven metnine dönüşmesine dair bir vaat yoktur.

*Parti içi demokrasi, eşit temsiliyet ve ön seçim nerede? O beğenmediğimiz 1982 Anayasası milletvekili seçimlerinde ön seçim şartı getirmişken, yarının Türkiye'si vaadinde parti içi demokrasi eksikse ülkeye demokrasi gelir mi?

*Atanmış milletvekilleri ile, yarına derman gelir mi? Genel Başkanlar ne isterse o mu olur? Son söz kadınlara dair. Mutabakat metninin en çok alkış alan kısımları içinde kadın olan bölümlerdi. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adına yapılacaklardı. Biz de soralım. İstanbul Sözleşmesi'ni bu metine kim koymadı? Önümüzdeki genel seçimlerde kadınların eşit temsiliyeti konusunda ne yapacaksınız?

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