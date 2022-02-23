MHP’li belediye, altın madenine karşı CHP’lilerin yanında yer alacak

Kütahya Tavşanlı ve Simav ilçelerine bağlı Örencik ve Avcılar köylerinde siyanürle açılmak istenen altın madenine karşı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davaya, Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku, Kütahya CHP İl Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Barosu ile MHP'li Kütahya Belediyesi de müdahil olarak katılacak.

Kemal ATLAN

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Kütahya Belediye Meclisi CHP Grubu'nun verdiği önerge ile Simav Örencik -Tavşanlı Avcılar köyleri üzerinde planlanan Altın Madeni projesine karşı açılan ÇED iptal davasına Kütahya Belediyesi de müdahil olarak katılma kararı aldı.

YARGIYA TAŞINDI

Kütahya Simav ve Tavşanlı ilçeleri arasında Örencik-Avcılar köylerinde açılmak istenen altın madeni işletmesine ilçe sakinleri ve Kütahyalılar karşı çıkıyor. Altın madeni işletmesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali istemiyle Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku tarafından ÇED olumlu kararının iptali için Kütahya Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Dava kapsamında mahkeme heyeti, maden işletmesi açılmak istenen bölgede keşif kararı aldı. ÇED iptal davasında 10 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan keşif duruşması bir üye hakimin salgına yakalanması gerekçesiyle 28 Şubat tarihine ertelendi.

MHP’Lİ BELEDİYE DE DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku tarafından yargıya taşınan ÇED iptal davasına Kütahya Çevre Derneği, Kütahya CHP il örgütü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu da müdahil oldu. Kütahya Belediye Meclisi CHP Grubu, mecliste verdiği önerge ile Simav Örencik -Tavşanlı Avcılar köyleri üzerinde planlanan Altın Madeni projesine karşı açılan ÇED İptal Davasına Kütahya Belediyesi de müdahil olarak katılma kararı aldı.

ÇED İPTAL EDİLSİN

Tavşanlı ve Simav ilçelerinde siyanürle altın ve gümüş madeni aranacak olmasına tepki gösteren CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, ÇED kararının hem insanların hem hayvanların hem de doğanın yaşaması için iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ormanlarının önemli bir kısmını oluşturduğu, proje sahasındaki dağlarda çok büyük sayıda endemik türün yaşadığını ve bu türlerden bazılarının sadece bu dağlarda görüldüğünü ifade eden Şahbaz, “Proje sahasındaki maden sahaları bölgesinde ve dağların tüm çevresinde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık yaygın olup, bu bölgede gölet ve baraj bulunmakta, proje sahası etkili deprem bölgesidir.

ÇED olumlu kararı, ÇED kavramının amacına, Çevre Kanunu’nun amacına ve Anayasanın 56.maddesine aykırıdır. ÇED raporunda üretim alanın kullanılacak olan siyanürün insan yaşamına, doğaya, havaya, suya büyük zararlar vereceği ve zararların, tehlikelerinin ne olduğuna ilişkin olarak açıklama yapılmamıştır.

Maden sahasının bulunduğu dağların sularında yaşanacak bir kirlenmenin su sağladığı Susurluk Havzası, Emet Çayı Havzasındaki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini etkileyeceği çok açıktır. ÇED olumlu kararının mevzuata, uluslar arası sözleşmelere aykırı olması nedeni ile iptalini talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

YABAN HAYATINA ZARAR VERECEK

Proje ile yaban hayatın da zarar göreceğini sözlerine ekleyen Şahbaz şöyle konuştu:

“Bölgede kızıl geyik türleri bulunmaktadır. Çatak bölgesinde geyikler koruma altındadır. 2750 hektarlık alandaki yaban hayatını koruma sahasının varlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adeta inkar edilmekte ve bu alan görmezden gelinmektedir. ÇED sahasında ayrıca kültür ve tabiat varlığı mağaralar bulunmaktadır. 10 milyon yıllık olduğu bilinen Kocain ve İnçal mağaraları korunması gereken alanlardır.

ÇED sahasında ayrıca köy halkı tarafından; buğday, arpa, çavdar, mısır, nohut, ayçiçeği, korunga, fiy, patates üretimi gerçekleştirilmektedir. Köy halkları tarafından elma, armut, ceviz, fındık, kızılcık, vişne, şeftali, kayısı yetiştirilmekte ve domates, biber, salatalık, kabak üretilmektedir. Proje ile birlikte bölgedeki öğretim de zarar görecektir. 5 bin 80 dönüm orman alanında 750 bin ile 2 milyon ağaç kesilecek.

40 köy olumsuz etkilenecek. Etkileri bundan binlerce yıl sonrasına kadar devam edecek olan bu kadar doğal ve bakir bir bölgenin altın madeniyle kirletilmesine yok edilmesine razı değiliz. Bunun için de halkımızla birlikte elimizden gelen tüm hukuki ve sosyal dayanışmayı göstererek Murat Dağı'nda olduğu gibi bu maden projesinin iptali için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

PROJE BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE PLANLANIYOR

Simav Örencik -Tavşanlı Avcılar köyleri üzerinde planlanan Altın Madeni projesinin birinci derece deprem bölgesi üzerinde kurulacağını ifade eden Şahbaz, “Maden birinci derece deprem bölgesi üzerine kuruluyor ve projenin söz konusu olduğu bölgede iki tane aktif fay tespit edilmiş durumda.

Onun için bu projenin orada yapılması ülkemiz için, insanlarımız için, geleceğimiz için çok ciddi riskler barındırmakta. Dağlarımızı, su ve yaşam kaynaklarımızı, ormanlarımızı vahşi madenciliğe teslim etmeyeceğiz. 1. Derece deprem bölgesinde fay hatları üzerinde kurulacak Kütahya ve tüm Susurluk Havzasını zehirleyecek siyanürlü altın madenine karşı davamızı takip ediyoruz” dedi.

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