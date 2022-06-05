MİT, PKK’nın Suriye’deki kritik ismini vurdu!

MİT, Münbiç ve Tel Rifat’a yönelik harekat öncesi Kamışlı’da çok kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK-YPG’nin tepe isimlerinden olan İran uyruklu Rahime Xezali yanındaki iki koruması ile birlikte SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonla öldürüldü. Kadın terörist Suriye’de ABD ile yakın ilişkileri sağlayan Mazlum Kobani’nin yardımcısıydı.

Özgür CEBE

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Mardin'in Nusaybin İlçesinin tam karşısındaki Haseki Vilayetine bağlı Kamışlı İlçesinde MİT kritik bir operasyona imza attı.

Terör örgütü PKK-YPG'nin kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan İran'ın Salmas kenti nüfusuna kayıtlı terörist Mizgin Botan kod adlı Rahime Xezali'nin 31 Mayıs günü üç korumasıyla sivil bir araçla Kamışlı'dan ayrılarak Al Cewadiye kasabasına hareket edeceği bilgisi üzerine harekete geçildi.

TERÖRİSTİN BULUNDUĞU ARAÇ TAKİBE ALINDI

MİT'in yerel saha unsurlarından da aldığı teyitli bilgi üzerine uzun zamandan beri gerek sahada, gerekse sinyal takibiyle izlenen teröristin bulunduğu araç takibe alındı. Sivillerin yaşadığı yerleşim alanlarından uzaklaşması beklenen araç kırsal alanda bir menfezin yakınlarında hızını kestiği anda MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen harekatta düğmeye basıldı.

SİHA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN NOKTA OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı İnsansız Hava Aracıyla güdümlü akıllı mühimmatla nokta atışla vurulan araç çıkan yangınla olay yerinde hurda yığınına döndü. Araçta bulunan üst düzey kadın terörist Rahime Xezali ile koruması Kesra Melek, Dicle Cudi öldürülürken, Hevidar Derbisiye kod adlı koruması da ağır yaralandı.

Kadın terörist ABD'li üst düzey askeri yetkililer başta olmak üzere Rusya federasyonu ve Suriye gizli servisi ile yakın ilişki içinde olduğu, terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in yardımcılığını da yapan kadın teröristin Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatı ile Resulayn ve Tel Ebyad'a eş zamanlı düzenlediği Barış Pınarı harekatında da yüzlerce teröristin başında TSK birliklerine karşı yer almış, saldırıları bizzat organize etmişti.

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