MİT ve TSK’dan ortak operasyon: 5 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da MİT’in verdiği istihbarat üzerine TSK’ya ait SİHA, terör örgütü PKK’nın askeri istihbarat yapılanmasındaki Suriye uyruklu 5 teröristin bulunduğu zıhlı bir aracı hedef aldı. Operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Özgür CEBE

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Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki kısmen rejim güçlerinin kontrolünde olan Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde bir akaryakıt deposu yakınlarında dün akşam saatlerinde, içinde PKK-YPG'nin sözde askeri istihbarat elemanlarını taşıyan bir kamyonet Silahlı İnsansız Hava Aracıyla hedef alındı.

İNŞAAT MALZEMESİYLE SİVİL ARAÇ GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasındaki 5 teröristin içinde bulunduğu aracın dikkat çekmemek ve güvenlik güçlerini yanıltmak maksadıyla kasasına inşaat malzemesi yerleştirip sivil araç görüntüsü verdikleri belirlendi.

SİHA İLE VURULDU

Ancak Milli istihbarat Teşkilatının yerel saha unsurlarından aldığı teyitli bilgiler ve sinyal takibiyle sivil araç görüntüsü verdikleri kamyonette teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgenin koordinatları TSK ile paylaşıldı. SİHA ile gerçekleştirilen harekâtta araç tam isabetle vuruldu. 5 terörist etkisiz hale getirilirken, patlamanın şiddetiyle araç hurda yığınına döndü.

Öldürülen teröristlerden birinin sözde askeri istihbarat yapılanması Kamışlı saha sorumlusu Suriye uyruklu Sadeddin Esad ile Souleyman El Dara olduğu öğrenildi. Teröristlerin farklı bir bölgeye silah ve mühimmat taşıdıkları belirlendi.

KOBANİ, TEL ABYAD VE AYN İSA'DA 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa Suruç'un karşısındaki Kobani'de ise Mehmetçiğe saldırı hazırlığındaki İbrahim Osman Moustafa sınır hattındaki birliklerce fark edilerek etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa Akçakale karşısındaki Tel Abyad'da ise hareket halindeki bir araca Silahlı İnsansız Hava aracıyla gerçekleştirilen operasyonda teröristler Kais Barkho Siliviya, Housseyin El Farac, Rami Hemud El Haco, Mouhammad Hasan El Şeman, Ahmaad Hamid El Hanas, Serdar Cuma Herco, Mouhammad Şakir Hemo, Ahmaad El Mişan, adlı teröristler öldürüldü.

Barış Pınarı harekât bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı terör örgütü PKK-YPG işgali altındaki Ayn İsa kasabasında ise Suriye-Türkiye Hudut Bölük Komutanlığına bomba yüklü araçla saldırı hazırlığı içinde olduğu istihbarat birimlerince tespit edilen Suriye uyruklu Halid Ahmaad El Elac adlı terörist barındığı evden çıkınca Silahlı insansız Hava Aracıyla vurularak etkisiz hale getirildi.

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