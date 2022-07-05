Motosikletiyle otomobilin altında kalan muhabir hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde habere giderken motosikletiyle otomobilin altında kalan muhabir hayatını kaybetti.
Erkilet General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yerel bir ajansta muhabirlik yapan Hamza Yüksel (25), motosikletiyle habere giderken, M.E.’nin sürücüsü olduğu altında kaldı.
Yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Yüksel ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı. (İHA)