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Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 01:22 - 17 Ocak 2022 Güncellenme:
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Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.16’da Seydikemer ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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