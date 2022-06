Otobüsçüler kontak kapattı: Bıçak kemiği de deldi geçti

Kayseri'de artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle iş yapamaz duruma gelen şehirlerarası otobüs firması sahipleri kontak kapattı. Otobüsçü esnafı "Bıçak kemiği de deldi geçti" dedi.

Müslüm EVCİ

Petrol fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra Türkiye'de kurda yaşanan sert yükseliş nedeniyle benzinin litresi 30 lirayı buldu. Kayseri'de akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiren şehirlerarası otobüs firması sahipleri kontak kapattı.

TALEPLERİNİ OTOBÜSLERİN ÖNÜNE ASTIKLARI AFİŞLERLE DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan kontak kapatma eyleminde, otobüslerin önlerine “Motorinde ÖTV indirimi”, “SSK indirimi”, “Otoyol indirimi”, “Terminal giriş-çıkış indirimi” yazan afişler asıldı. Otobüs firmalarının kontak kapatması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

“VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN YOKSULLUĞA SÜRÜKLENMİŞTİR”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel de alana gelerek firma sahiplerini dinledi. Otobüs firması sahipleriyle yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan Ataş, otobüsçü esnafının da diğer esnaflar gibi sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Vatandaşın otobüs bileti alamaz, esnafın da artık kontağı çeviremez hale geldiğini ifade eden Ataş, şunları söyledi:

“Her gün gelen akaryakıt zamlarına dayanamıyoruz. Elli yıldır yaptığımız baba mesleği başımıza bela oldu. Yolculara bilet fiyatı söylerken utanıyoruz' diyerek kontak kapattılar. Sorunlarının takipçisiyiz. Yanlarındayız. Her gün, neredeyse her şeye zam geliyor.

Zamlar çekilmez boyutta. AKP'nin içinden çıkılmaz ekonomi modelleri ve yönetimi her kesimi derinden yaralıyor. İnsanlar artık her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle çıkış arıyor. AKP'nin sonu gelmiştir. AKP'nin artık bu topluma verecek bir şeyi kalmamıştır. Bu olumsuzlukların sorumlusu olan AKP, 20 yılın sonunda halkın umutlarını yok etmiş, ülkenin birikimlerini ve milletin elinde avucunda ne varsa tüketmiştir. Vatandaş her geçen gün yoksulluğa sürüklenmiştir”

“AKP'Yİ ESNAFIN FERYADINI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ”

Esnafın motorinde ÖTV, KDV indirimi, SSK, otoyol, terminal giriş-çıkış gibi indirim talepleri olduğunu da dile getiren Dursun Ataş, “Elmas, yat ve teknede ÖTV uygulamayan, vergi almayan bu zenginlerin, lüks ve şatafatın iktidarı AKP'yi esnafın feryadını, bu taleplerini duymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR ALGI OYUNLARI İLE GERÇEKLERİ SAKLIYOR”

“İktidarın tüm dünyada akaryakıt fiyatları artıyor, enflasyon yükseliyor” diye algı yaratmaya çalıştığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gerçekler öyle değil. Brent petrolün fiyatındaki artış oranı ile gelen zamlar arasında büyük farklar var. İktidar algı oyunları ile gerçekleri saklıyor. Sürekli düşman arayarak halkı yanıltmaya çalışıyor. Otobüsçü esnafı hareket edemez hale geldi. Akaryakıt zamları bir yanda, geçiş ücretleri diğer yanda. Esnafın geliri yok, ama her geçen gün artan gideri var. Yakıta zam gelince esnaf çaresiz kalıyor ve bunu bilete yansıtıyor.

Hal böyle olunca bilet zamlanıyor, vatandaş memleketine, köyüne gidemiyor. Vatandaşlarda köyünü, memleketini unuttu. İnsanlar da sevdikleri ile bayramda, tatilde kavuşamıyor. Bilet satılmayınca otobüsler boş gidiyor, giderler karşılanamıyor. Esnaf aylardır zarar ediyor. Bu konuda çözüm bulması gereken AKP iktidarının tek çözüm önerisi ise sabır. Vatandaş daha ne kadar sabredecek? Bu vatandaş size 20 yıldır sabrediyor. Artık bıçak kemiği de deldi geçti. Vatandaşımız seçimi bekliyor.”

