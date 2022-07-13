Profesörün ‘fakirlik’ sözlerine tepki yağdı

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sosyal medyadan yaptığı "Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir" paylaşımı tepki çekti. Paylaşıma ünlü isimler de tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, fakirlerin haline şükretmesi gerektiğini belirten paylaşımı tepki çekti.

DOLAR PAYLAŞIMI YAPMIŞ TEPKİLER GELİNCE DE SİLMİŞTİ

Yaklaşık bir yıl önce de sosyal medyadan, “1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor. Ama Japonya çok güçlü, çünkü onlarda 1 Dolara vatanını satan hainler yok” paylaşımı büyük tepki çeken Ulcay, bu kez de fakirlerin haline şükretmesi gerektiğini yazdı.

“FAKİRLİK İHTİYACINI GİZLEMEKTİR”

Öğretim Üyesi Yusuf Ulcay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Fakirlik, haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMA ÜNLÜLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ulcay’ın paylaşımına başta Oğuzhan Uğur, “Hocam, hak yemekle ilgili de bir tivit atar mısınız” diye tepki gösterirken, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, “Yok yaaa!? Bak seeen. Ne güzel dedin REKTÖR BEYAMCA. Yani “açlıktan fakirlikten geberirken sakın sesiniz çıkmasın, kimseye çaktırmadan napıyorsanız yapın” mı diyor? Rektör ha bunu diyen! Yarıştığı adaya kaybedip, seçilemedigi halde kararname ile atanan REKTÖR BEYAMCA…” diyerek tepkisini dile getirdi.

VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI

Diğer kullanıcıların yorumları ise şöyle;

“Bir ay boyunca asgari ücret ile ailenizle kiralık bir evde yaşayıp, geçiminizi sağlayarak rektörlüğe trenle gidip geleceksiniz? Nasıl şükrediyorsunuz görelim bakalım. İşiniz gücünüz fakir edebiyatı yapmak.”

“Evet fakire şükretmeyi öğretin ki zengin rahat etsin.”

“Yüce Rabbim size fakirlik nasip etsin inşallah.”

“Akademik duyarlılık bu cümleyi kurdurtmaz insana. Olsa olsa riyakarlık ve yandaşlık olur bunun adı.”

“Evet, evet! Fakirler şükretsin, siz de atanmış koltuklarda oturun! Hatta fakirliği gizlemezlerse ne ayıp değil mi onlara? Şu yazdıklarınızı inanarak mı yazdınız, merak içindeyim?”

“Allah, sizi hep haline şükreden bir fakir olarak bıraksın inşallah.”

“Allah bunlara merhamet nasip etsin. Gerçekten el insaf yahu.”