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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ilana göre uzman erbaş alımı yapılacak.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

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