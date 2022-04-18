Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan ilana göre uzman erbaş alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için başvurular, 18-25 Nisan 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.