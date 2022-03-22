Savunma Bakanı Hulusi Akar milli atış sistemi MÜREN’i kullandı

Milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile milli imkanlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığı’na geldi.

Bakan Hulusi Akar’ın denizaltına gelişinin ardından TCG Preveze limandan ayrıldı. Bir süre satıhta seyir gerçekleştiren denizaltı, eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti. Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Akar, TCG Preveze’den milli torpido AKYA’nın atışını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen atışla birlikte milli torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu.

Bir konuşma yapan Hulusi Akar, “Artık kendi hafif silahlarımızı, Obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA SİHA VE TİHA’larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Böylece yüzde 80’lere varan yerlilik ve millilik oranının her geçen gün daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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