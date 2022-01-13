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Sermaye Piyasa Kurulu 29 Personel alımı yapılacak

Sermaye Piyasa Kurulu KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözlü sınav yapılarak 29 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Sermaye Piyasa Kurulu 29 Personel alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

Sınav başvuruları 17.01.2022 – 01.02.2022 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.

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