Sertavul Geçidi’nde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde dünden bu yana yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

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Sertavul Geçidi’nde dün sabah saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini göstermeye devam ediyor. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin veriliyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul Geçidi’nde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sertavul Geçidinde iş yerleri bulunan esnaf ise yolların kapalı olduğundan dolayı evlerine gidemediklerini, iş yerlerinde kalmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir ekipleri ise kırsal mahalle yollarının kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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