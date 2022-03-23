İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB yönetimi, toplu ulaşım esnafının fahiş akaryakıt zamları nedeniyle istediği ek zam talebini, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gündemine sundu. Toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildi. Esnafın tepki gösterdiği karara İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak” açıklaması ile tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin mart ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren yüzde 36 zamlı fiyat tarifesinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra akaryakıt ücretlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle toplu ulaşıma ara zam gündeme geldi.

İNDİRİMLİ KARTLARA YAŞ DÜZENLEMESİ REDDEDİLDİ

Toplantıda önce indirimli İstanbulkart ücretlerinde düzenleme teklif görüşüldü. Teklifte, 2009- 2022 yılları arasında verilen İstanbulkart sayısı incelendiğinde açık öğretim dahil üniversite öğrencilerinin toplamın yüzde 47'sini oluşturduğu kaydedildi.

Örgün eğitime devam eden tüm öğrenciler, 25 yaş altı açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 78 TL olması yani mevcut öğrenci indiriminden yararlanmaya devam edilmesi önerildi. 25-30 yaş arası açık öğretim ve uzaktan eğitim üniversite öğrencileri için 200 geçişin 267 TL, 30 yaş üstü için 390 TL olması teklif edildi. Teklif, hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi.

TOPLU ULAŞIMA ZAM TEKLİFİ

Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği zam da teklif olarak gündeme geldi. İBB yönetimi, UKOME gündemine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu.

Buna göre tam biletin 5.48 TL'den 8.22 TL'ye, taksi açılış ücretinin 7 TL'den 10.50 TL'ye, minibüs indi- bindi ücretinin 3.75 TL'den 5.63 TL'ye çıkarılması önerildi. Teklifte, aralık ayından mart ayına kadar enflasyonun yüzde 33.92, akaryakıttaki fiyat değişim oranının yüzde 97.67 olduğuna dikkat çekildi.

Motorinin aralık ayında 10.30 TL iken bugün 22.27 TL olduğu kaydedildi. Esnaf temsilcileri artan akaryakıt fiyatlarından şikayet ederek işlerini sürdürebilmeleri için bu zammın zaruri olduğunu söylediler.

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ: SADECE ÖZEL SEKTÖRE ZAM YAPILSIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam teklifinin özel sektör için ayrı sunulmasını ve akaryakıt farkı için yüzde 30 oranında zam yapılmasını önerdi.

Yücel, aralık ayında tam bilete yapılan yüzde 36'lık zamma dava açtıklarını, İBB'nin verdiği toplu ulaşıma yapılacak zam için mahkeme kararının beklenmesini istedi. Tartışmaların ardından teklif oya sunuldu ve hükümet temsilcilerinin çoğunluk oyları ile reddedildi. Esnaf karara tepki gösterdi.

“AMAÇ İBB VE İETT'Yİ BATIRMAK”

İBB Sözcüsü Murat Ongun da karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ongun “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye'nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME'lerden zam kararı çıktı. İstanbul'da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT'yi batırmak” dedi.

“2.5 MİLYAR TL EK YÜK”

Tekliflerin oylanması öncesinde sektör temsilcileri söz alarak sıkıntılarını anlattı. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı maliyetlerde ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek

“Bu artışın kurumumuzun bütçesine ek yükü 2.5 milyar TL civarında. 1 milyar TL'si ÖTV ve KDV'den oluşuyor. Mazota gelen zammı önleme imkanımız yok. Bu doğrudan maliyetlerimizi etkiliyor. Devletimizden bizden ÖTV ve KDV almaması talebimiz var.

Maliyetimiz yolcu başına 12 TL'yi geçti. 10 TL'sini İBB karşılıyor. Bu İBB bütçesine yıllık 10 milyara yakın yük demek. Hiçbir kamu görevlisi fiyatların artmasını istemez. Bu fiyat düzenlemesi bizim için zorunlu hale geldi, bakanlık temsilcilerinin desteğini bekliyoruz” dedi.

“MALİYETLER KORKUNÇ ŞEKİLDE ARTTI”

Metro A.Ş Genel Müdürü Özgür Soy “Daha verimli çalışmaya, maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz ama bunun da bir sınırı var. Yıllık 800 milyonun üzerine çıktı elektrik giderimiz. Bütün maliyetlerin korkunç şekilde arttığı bir ortamda bunun altında bir rakamla yürümemiz mümkün değil” diye konuştu.

“ASTRONOMİK ARTIŞ”

Şehir Hatları A.Ş Genel Müdürü Sinem Dedetaş “2022 bütçemizde akaryakıt giderimiz 9 puan arttı. Astronomik bir noktaya gelmek üzere. Sektör, hizmet veremeyecek noktaya varabilir. Profesyoneller olarak bu şekilde bu hizmeti yürütemeyeceğimiz noktasında hemfikiriz” dedi.

“YÜZDE 50 ARTIŞ BİLE KARŞILAMIYOR”

Turyol Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can “Bizde hasar büyük, tadilat niteliğinden bu zam oranı çok düşük. Yapılacak zammın da toplum tarafından kabul edilir olması gerek tabi. Bu durumun ağırlığını çeken sadece sektör olmuştur. Ulaşımda sürdürülebilirlik isteniyor, bu görev Ulaştırma Bakanlığı'nın. Ulaşımın sürdürülebilir olması için sektörün ayakta kalması lazım. Bir yolcu taşıma bedeli 12 TL'ye geldi. Bu rakamın yüzde 50 artış ile karşılanamayacağı bir durum yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“3 AYDA YÜZDE 130 ZAM”

Dentur yöneticisi Recep Ali Kaymaz “ En son zamdan 3 ay geçmesine rağmen denizde bizim yakıtımıza yüzde 130 zam geldi. Geldiğimiz noktada yakıt ücretlerini ödeyemiyoruz. Piyasanın altında çalışan personelin ücretlerini ödeyemiyoruz. Vatandaşı sübvanse eder duruma geldik ki böyle bir gücümüz yok. Bu sıkıntılı dönemi hep beraber aşacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 50 zammın kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

“BÖYLE ANORMAL ARTIŞ GÖRMEDİK”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

“Hiçbirimiz hayatımızda böyle anormal bir artış görmedik. Bütün ülkeler ekonomik sıkıntı içinde Türkiye'ye de yansımaları var. Bu zam zaruri hale geldi. Esnaf mağdur, araçların bir kısmı çalışmıyor. 24 Aralık'ta tarife değişikliği aldığımızda litre fiyatı 11.06 kuruştu, şimdi 22 TL. Yedek parça ve işçilik ücretlerine de yüzde 100 zam yapıldı.

Biz vatandaşımızı düşünerek bu konuların masalarda çözülebileceğini düşündüğümüz için kontak kapatma eylemi yapmıyoruz. Biz devletimizden akaryakıtta KDV ve ÖTV muafiyeti istedik, ümidimiz var.

Bizim de çoluğumuzun çocuğumunuz geçimi var. Zam ismini kullanmak istemiyoruz. Vatandaşı da düşünmek lazım. Biz bakanlık temsilcileri ve belediyeden, akaryakıt farkımız verilsin mağdur olmayalım istiyoruz” diye konuştu.

“ZAMLAR TÜKETİCİYİ TÜKETTİ”

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal “Zamlar artık tüketiciyi tüketti. Ulaşım bir özel tüketim değildir, temel ihtiyacımızdır. Esnaf da tüketici, onlar da mağdur. Elektrik ve akaryakıt artışı her şeye yansıyor. Esnaf da haklı. Uzun yılladır ilk defa açlık sınırı ile asgari ücret kafa kafaya geldi. Merkezi hükümet ve yerel yönetim birlikte çalışıp tüketici mağduriyetini engelleyecek bir çözüm bulmalı.

ÖTV ve KDV kaldırılırsa esnaf rahatlar. Niye sadece belediye sübvanse ediyor, hükümet de sübvanse edebilir toplu ulaşımı. Bu oranlar tükenen tüketiciyi biraz daha yoksullaştıracak. Bize diyorsunuz ki oturun evinizde hiçbir yere gitmeyin” diye tepki gösterdi.

“İBB BÖYLE ENGELENİYOR”

CHP'li Meclis Mesut Kösedağı da Ulaştırma Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel'in sunduğu “özel sektöre zam yapalım, toplu taşımaya yapmayalım” teklifine tepki göstererek “Beyefendi ‘esnaf mağdur olmasın, İBB mağdur olsun' diyor. İETT otobüsleri yakıt değil su yakıyor sanki. İBB'yi engelleme politikasının açılımını beyefendi yapmış oldu” dedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ: 3 ÇOCUĞUM DA ÖĞRENCİ

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Aydın “Dünyanın ve Türkiye'nin geçirdiği zor süreç malum. 3 çocuğum var 3'ü de öğrenci. En kısa mesafe servis maliyeti benim maaşımın yüzde 10'una tekabül ediyor. Temmuz ve aralık ayında zam yaptığımızla birlikte yılda 3 kere zam yapmış olacağız” diyerek zam teklifine karşı çıktı.

“İBB ULAŞIMI YILLIK 15 MİLYAR SÜBVANSE EDİYOR”

Tartışmaların ardından teklifi oya sunmadan önce açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek

“Herkesin haklı olduğu bir konuyu tartışıyoruz. Ekmeğinin peşindeki esnafın mağdur olmaması için uğraşıyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamazsak yıllardır görmediğimiz görev zararları ile karşılayabiliriz.

İBB'nin İstanbul'un ucuz ulaşıma ulaşabilmesi için yaklaşık 15 milyarlık kaynağı, başka işlerin yapımından çekip bu amaçla kullanması gerek. İETT'yi yılın başında günlük 10 milyon sübvanse ederken bugün 27 milyon sübvanse ediyoruz.

Bu hizmetlerin sürdürülebilmesi için de elimizde olmayan gerekçelerle, petrol fiyatlarının artması, enflasyonun artmasını, işçilik maliyet maliyetinden artması gibi sebeplerle bu düzenlemelerin yapılma gereği her geçen gün kendini göstermektedir” diye konuştu.

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