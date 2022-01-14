Taksim’deki ‘Enes Kara’ eylemine polis müdahalesi

İstanbul'da bir grup genç, Enes Kara'nın intiharını protesto etmek amacıyla Taksim'de toplandı. Kaymakamlığın eylemi yasaklaması nedeniyle Taksim Meydanı polis tarafından abluka altına alındı. Eylemcilere polis tarafından müdahale edildi.

Sözcü İstanbul

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Cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharının ardından Taksim Meydanı'nda bir grup “Bu Düzende Geleceğimiz Yok Biz Yaşayacağız!” “Cemaat Yurtları Kapatılsın” sloganıyla eylem düzenlemek istedi. Düzenlenmek istenen eylem Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından bir gün öncesinde yasaklandı.

Eylem saatinde Taksim Meydanı polis tarafından abluka altına alındı, meydana giriş çıkışlar kapatıldı. Bunun üzerine eylemciler Taksim Tünel Meydanı ve ara sokaklarda toplandı. Eylemcilere polis tarafından müdahale edildi. Gözaltılar olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAKİ ÇAĞRILARA KAYMAKAMLIKTAN YASAK

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eyleme ilişkin dün yaptığı basın duyurusu şu şekilde:

* Sosyal Medya (Twitter) üzerinde bulunan açık kodlu (@sgdf_iletisim) adlı hesaptan; Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu organizesinde, 14/01/2022 günü saat 19:30'da Taksim Tünel Meydanı'nda “Bu Düzende Geleceğimiz Yok Biz Yaşayacağız!” çağrısı ile kamuoyu oluşturmak amacıyla basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinlikleri düzenleneceği şeklinde bilgiler edinilmiştir.

* 14/01/2022 günü saat 19.30'da Taksim Tünel Meydanı'nda sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. Maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince müsaade edilmeyecektir.

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