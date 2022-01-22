TBMM Başkanı Şentop’tan Sedef Kabaş açıklaması

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili bir mesaj paylaşan TBMM Başkanı Şentop, "Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur" dedi.

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Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı.

ŞENTOP: KINIYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kabaş’ın tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop, şunları belirtti:

* Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez.

* Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum.

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