TEM’de kar esareti

İstanbul'da Bağcılar TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirenler isyan etti.

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan biri de TEM Otoyolu oldu. İstoç mevkii Ankara istikametinde yolda kalan TIR’ın şoförü geceyi aracında geçirdi ve sabah aracını çıkarmak için uğraşırken, “Kar yağışı yoğundu. Arabanın mazotu bitti. Kimse yardım da etmedi, gittik 10 kilometre aşağıdan mazotumuzu aldık geldik. Şu an arabamızı çekmeye çalışıyoruz. Yardım çağırdık ama gelen giden olmadı hiç” diye konuştu.

TEM yan yolda kalan taksi sürücüsü Remzi Yeşilorman, “Akşam saat 21.00-22.00 gibi müşteri getirdim otele. Oradan çıkıp geldim, burada kaldım. Burada çok araba vardı. 3-4 saat bekledim. Baktım çıkacağı yok, donup kalacağım, bıraktım otele gittim. Yattım daha yeni geldim” dedi.

“TUVALETE GİDEMEDİK DÜN AKŞAM 20.00’DEN BERİ”

Saatlerdir yolda olan Davut Kılıç, “Akşam 20.00’de çıktık Esenler otogardan. 13 saat oldu. Esenyurt’a gideceğiz varabilirsek. Bir 13 saat daha bekleyeceğiz herhalde. Hiç ikramlar yok. Hiçbir şey yok, zabıtalar pazar oluyor peşlerinde 30-40 kişi dolanıyor biri bir şey yapmasın diye. Buradakiler insan değil mi? Şu mağduriyete bak, İstanbul’un ortası.” dedi.

Kılıçın iş arkadaşı Duygun Bingöl ise “Dün öğlen yemek yedik. Hâlâ yemek yemedik. Bir iki kek vardı sadece, tuvalete gidemedik dün akşam 20.00den beri” şeklinde konuştu.

“DÜN ÖĞLEN İKİDEN BERİ BURADAYIZ”

Kamyon sürücüsü Ekrem Civan, “Dün öğlen 2.00den beri buradayız, Eyüpsultandan çıktık. Çorlu istikametine gidecektik, kaldık yolda. Hatta bizim zincirlerimiz takılı olduğu halde bile ilerleyemiyoruz, görüyorsunuz yolu” dedi.

Servis şoförü Nail Savaş, “Dün saat 16.30da çıktım aşağı yukarı, bugün saat 9u 20 geçiyor. Yolcuların yarısı indi, yürüyerek gittiler Topkapıya doğru. Yolların durumu, tuzu daha önce dökselerdi bu kadar don olmazdı. Arabayla ben inemiyorum, kaya kaya gidiyorum, kış lastiği olduğu halde. Karnımız aç, uykusuzuz” diye konuştu. (DHA)

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