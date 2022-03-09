Trakya için kuvvetli kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Kırklareli ile Tekirdağ için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli’nin Vize, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ilçeleri ve Tekirdağ’ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar (10-20 santimetre kar örtüsü), yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) yağışı beklendiği belirtildi.

Buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ile tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de kaydedildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da turuncu alarm: Okullara günlerce kar tatili...

İlginizi Çekebilir Meteoroloji İstanbulluları uyardı: 20 santimetreye ulaşacak