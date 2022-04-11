Tropikal meyve merkezine yapılmak istenilen mermer ocağına tepki

Avokado ve mango gibi onlarca çeşit tropikal meyve üretim merkezlerinden Gazipaşa’nın Anamur sınırında bulunan Yakacık ve Anıtlı mahallelerine yapılmak istenilen mermer ocağı, protesto edildi.

İsmail AKIN

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Anamur sınırında muz bahçelerinin bulunduğu Yakacık ve Anıtlı mahallelerine yapılmak istenilen mermer ocağı, protesto edildi. Gazipaşa ve Anamur halkına destek veren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek; “Çevreyi bitirirsek, inanın çok yakın zamanda ciddi gıda sıkıntısı yaşayacağız” diye konuştu.

“ÇEVREMİZİ DOĞAMIZI KORUYACAĞIZ”

Zeybek, konuşmasının devamında şunları söyleri; “Bizler, atalarımızdan devraldığımız doğamızı, çevremizi, çocuklarımıza bırakmak durumundayız. Dünyanın önümüzdeki zamanlarda yaşayacağı en ağır sıkıntılardan biri iklim, biri de gıda olacak. Bizler, doğamıza ve çevremize sahip çıkamazsak, bu sorunu yaşayan ilk ülkelerden biri oluruz. Bunun için çevremizi ve doğamızı koruyacağız. Ona sahip çıkacağız. Her şeye para gözüyle bakılmaya başlandı.

Bir Kızılderili atasözü vardır, şöyle der, ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğuna, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak’ Şimdi bu çok önemli, para yenmiyor. Biz eğer bu ülkede tarımı bitirirsek, doğayı bitirirsek, çevreyi bitirirsek, inanın çok yakında zamanda çok ciddi gıda sıkıntısı yaşayacağız. Ben mecliste buranın kesinlikle taş ocağı yapılmaması gereken bir cennet olduğunu söyledim. Bu cennete sizler sahip çıkarsanız ki, bu davanın sahibi sizsiniz. Size rağmen kimse buraya dokunmaz. Bizler, sizin arkanızda dimdik dururuz”

“BURASI TARIMIN CENNETİ”

Türkiye’de örtü altında üretilmeyen tropikal meyvelerin yetiştiği tek bölge olduğunu söyleyen Yakacık Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel; “Burası tarımın cenneti. Akdeniz’in en güneyi. Tropikal iklim. Buraya yapılmak istenilen mermer ocağı tarıma ve su kaynaklarına zarar verecektir. Mermer ocağı yapımı için bin dönüm arazinin kiralandığını öğrendik.

Kiralanan arazi tarım yapılan alanının yakınında. Muz, avokado, mango, ejder meyvesinin il geldiği ve dağılım yeri burası. Mermere karşı değiliz ama eğer mermer ocağı açılacaksa tarımın olmadığı yerde açılsın. Bu pahalı ürünleri ithal edeceğimize biz ihracat yapalım dışarıya” dedi.

“KAHVE ÜRETİMİ DAHİ YAPILABİLİYOR”

Mermer ocağının yapılması planlanan yerin Türkiye’de açıkta birçok çeşit tropikal meyvelerin yetiştiği tek bölge olduğuna dikkat çeken Anamur Anıtlı Mahalle Muhtarı Sunay Aslan; “Örneğin muz doğal afetler dışında yılın dört mevsiminde üretimi yapılabiliyor. Tropikal meyve adına aklınıza ne geliyorsa. Kahve bile. Buraya yapılacak mermer ocağı bu meyvelerin çiçeklerine zararı olacak ve üretimi düşürecektir.

Diğer yandan burası su kaynaklarının bulunduğu bölge. Maden ocağı açılmak istenilen alanın 200 metre yakınında içme suyu kaynakları bulunuyor. Bu tozlar yağmur suları ile birlikte içme sularına karışma durumu da var. Burada yetişen meyveler yalnızca insanı beslemiyor. Burada yaşayan kurdu, kuşu da besliyor. Eğer burada üretim biterse bu canlılarında nasibi kesilecektir. Bu mermer ocakları neden üretimin, su kaynaklarının olmadığı yerde yapılma olmaz mı? Hiç kimse bizden muhtarlık olarak bir fikir almadı” diye konuştu.

“BURADA AÇILACAK MERMER OCAĞI ÇEVRE KATLİAMI YARATACAK”

“Akiferlere su taşıyan doğal tesisat sisteminin olduğu kayalıklar yok ediliyor” diyen MERÇED Anamur Temsilcisi, TBB Çevre Komisyonu Üyesi ve çevre davalarının gönüllü avukatı Seyda Afyoncu; “Ruhsat, ÇED sahasının içinde ve çok yakınında tescilli 1. derecede arkeolojik sit alanları var. Hatta bir tanesi ÇED sahasına 300 metre mesafede ve ruhsat sahasının ise içinde.

Sahanın 200 metre altından başlamak üzere evler, tarlalar ve su depoları var ve buranın üstüne o tepeye yığdıkları pasalar göçebilir. Çok dik bir yamaç çünkü. Anıt ağaçlar da kesilmiş. Yaklaşık 1000 ağaç yok edilmiş. Çok ciddi bir doğa tahribatı var. ÇED raporunda yolları sulayacağız toz çıkarmayacağız diyen firma kesilen ağaçları bile taşırken ciddi toz yayıyor. Bölge kurak çünkü. Hatta kendilerinin kullanma suyunu bile zamanında ÇED gerekli değildir kararına ses çıkarmayan eski muhtar vermiş.

Burada açılacak mermer ocağı çevre katliamı yaratacak, bölgede tarımı bitirecek ve su kaynaklarını yok edecek. Bir dava da sınırdaki Gazipaşa köylüleri adına açacağım. Bölge halkı mücadeleye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Gazipaşa'nın Yakacık, Anamur'un Anıtlı mahallelerini içine alan Kaledran'da yaklaşık 100 hektarlık alan için verilen mermer ocağı ruhsatının iptali için imza kampanyası başlatıldı. Anıtlı'da yapılan toplantıya katılan vatandaşlar, mermer ocağı ruhsatının iptali için imza kampanyasına destek verdiler.

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