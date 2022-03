Ukrayna Büyükelçiliği yardım listesi yayınladı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin bağış toplamak amacıyla IBAN numarası paylaşmasının ardından hesaplara adeta bağış yağarken, bazı vatandaşların elçiliğine insani yardım ulaştırmak istemesinin ardından büyükelçilik yardım listesi yayınladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Ordusu için bağış toplamak amacıyla başlattığı resmi bağış kampanyasına Türkiye'den büyük destek yağıyor.

Bazı vatandaşların insani yardım ulaştırmak istemesi üzerine büyükelçilik gönderilebileceklerin listesini yayınladı.

İNSANI YARDIM LİSTESİ

Giysi/ayakkabı (erkek, kadın, çocuk), üniforma, termal iç giyim, yorgan, battaniye, yatak takımları, uzun ömürlü gıdalar, içme suyu, kap-kaçak, tek kullanımlık tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak v.s. ilk yardım kitleri, inşaat malzemeleri, ısıtıcı, çadır ısıtıcısı, mobilya, uyku tulumu, mat, çadır, şişme yatak, hijyen malzemeleri, hijyenik ped, alt açma yatak koruyucusu, yetişkin alt bezi, bebek bezi, fener, akülü fener ve portatif akülü lamba, mum, batarya, power-bank, akü, jeneratör, tekerlekli sandalye (yetişkin ve çocuk), hasta yürüteci, rolatör, koltuk değneği, hastane yatağı, bio tuvalet, ilk yardım çantası, arazi ve binek taşıtları, laptop ve tablet (olabildiğince uzun şarjlı kullanım süreli), portatif karyola, 10 ve 20 litrelik sıvı konteynerleri (akaryakıt, yağ, su bidonları), akaryakıt (benzin, mazot), yağlama malzemeleri.

Öte yandan hızlı bozulan, günlük tüketilecek gıdalar, süt ve süt ürünleri, ekmek, taze meyve-sebzelerin kabul edilmeyeceği açıklandı.

MALZEME TESLİMAT YERLERİ

Ankara. Türkiye’deki Ukrayna Büyükelçiliği (7/24 açık, Sancak Mah, 512. Sk. No: 17, 06550 Çankaya / Ankara, +90 501 228 09 17) Her gün 09:00-21:00 saatler arası.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Cemalpaşa mah, Ethem Ekin Sk, Dr. Ekrem Beyazit apt b blok kat 1 no 2, +90 538 526 32 89

Antalya -Ukrayna Aile Derneği (Sinan Mahallesi, 1288 Sokak, Emrah Apartman 2/2, Muratpaşa/Antalya, 05324476559

Akdeniz Ukraynalılar Derneği (Çaybaşı Mah. 1350 sok. No 54, kat 3 Muratpaşa Antalya, +90 541 640 18 21)

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği (+90 534 924 98 45)

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği (+90 (541) 340 13 40)

Bursa Ukraynalılar Derneği (Karaman Mah. Fulya Sk. No:1 ofis 43 (Karaman Dernekler Yerleşkesi, +905459243820)

İstanbul Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu (Şenlikköy, Adakale Sk. No:13, 34000 Florya/İstanbul)

Ukrayna Dayanışma Derneği (10.00-18.00, Maltepe, Cevizlibağ Köprüsü No:8, Zeytinburnu/İstanbul Parima ofis 90 (+90 531 200 28 25)

İzmir Ukraynalılar Derneği (Kıbrıs Şehitleri cad. İrfan Boyuer sok. no: 9 kat: 2 Alsancak İzmir, +905465707573)

Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği (Cumhuriet Mah., Rıfat arın sokak, Yazıcı oficce, kat:2, No:9, Kuşadası. +90 534 558 54 09)

Kapadokya (Tekelli mah. Hacı Alibey cad. No:38/1 Uçhisar/Nevşehir +905452192060)

Mersin Ukraynalılar Kültür Turizm ve Eğitim Derneği (+90 539 247 39 14)

