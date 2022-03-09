Ukrayna’da sığınakta doğan 5 günlük bebek Türkiye’ye geldi

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da sığınakta doğan beş günlük minik kız bebek, Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaparak Türkiye’ye geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliyeler devam ederken geçtiğimiz gün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan annesinin kucağında beş günlük bir bebek giriş yaptı. İsmi bile henüz olmayan minik kız bebeği sınır kapısında ilgi odağı oldu.

Ukrayna'nın Kiev kentinde ticaretle uğraşan İbrahimov eşi ve üç çocuğu ile Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadı. İbrahimov, kızının sığınakta doğduğunu ve üç günlükken yola çıktıklarını belirterek iki gündür yolda olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir Putin'in süper silahları: ABD ve NATO'yu tehdit etti