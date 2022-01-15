Vatandaş, AKP’li Mahir Ünal’a böyle seslendi: Vallahi açım ben

Adıyamanlı bir vatandaş AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, konuşma yaptığı sırada “Vallahi açım ben” diye bağırınca apar topar salondan çıkarıldı. Olayın ardından Ünal, esnafın dertlerini dinlediklerini belirterek sosyal medya hesabından, “Adıyaman’ın gönlü geniş, değerli esnafıyla birlikteyiz” paylaşımı yaptı.

Ahmet KAYA

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Partisinin Adıyaman Genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısına katılmak üzere kente giden AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, önce valilik ve belediyeyi ziyaret etti Ünal'a burada kent ile ilgili bilgi verilip, el yapımı kilim hediye edildi.

Ünal, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi ve bu ziyaretleri sosyal medya hesabından, “Adıyaman'ın gönlü geniş, güzel esnafıyla birlikteyiz” diye paylaştı.

Daha sonra AKP Adıyaman Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ünal, burada partisinin hizmetlerini anlattı.

Ünal'ın “Çözüm sürecini bitiren eylem” olarak bilinen 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde polis memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak'ın evlerinde şehit edilmesini anlatırken salondaki bir vatandaş “Sayın Bakanım, Sayın Bakanım” diyerek birkaç kez araya girerek konuşmak istedi.

“SÖZLERİMİ BİTİREYİM DİYEREK GEÇİŞTİRDİ”

Bu girişimi iki kez geçiştiren Ünal, “Sözlerimi bitireyim, sözlerimi bitireyim müsaadenle. Konuşma yapıyorum. Şuanda konuşmamın sonundayım” dedi.

Ancak vatandaş Ünal'a, “Efendim, meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben” diye bağırdı. Ünal'ı cevap vermediği vatandaş, görevlilerin yönlendirilmesiyle salondan çıkarıldı.

“AÇIM DİYEN BU SES MİLLETİN SESİDİR”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere sosyal medya hesabından bu diyalogu paylaşarak, “Ülkemizde milyonların yaşadığı işsizliği ve yoksulluğu dile getiren, bu haykırışlarıyla milyonların sesi olan hemşerime kulak verin Sayın Mahir Ünal. Hakikati söyleyen bu ses, milletin sesidir” diye yazdı.

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