Veli Der krize isyan etti: Okullarda yemek ücretsiz olsun

Öğrenci Veli Derneği ekonomik krize isyan etti: "Kamu kaynakları çocukların temel ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Dezavantajlı bölgelerden başlamak üzere tüm okullarda kahvaltı ve öğle yemekleri ücretsiz olarak verilmelidir.

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Öğrenci Veli Derneği, pandeminin ardından, derinleşen yoksulluğun veliler ve dolayısıyla öğrenciler üzerindeki etkisine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Yoksulluk, işsizlik, zamlarla birlikte yüz binlerce çocuk örgün eğitim dışına çıkmıştır” tespiti yapıldı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

HARÇLIK VEREMİYORUZ: Biz veliler çocuklarımızın cebine harçlık koyamamakta verebildiğimiz harçlıklar ise çocuğumuzun okuldaki bir gününde sağlıklı ve yeterli beslenmelerine yetmemektedir.

BİNLERCE ÇOCUK ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINA ÇIKTI: Birkaç ay öncesine kadar en kötü ihtimalle ekmeğin içine peynir ya da kaynatılan bir iki yumurta ile okula gönderilebilen çocuklarımızın yanlarına artık ne koyacağımızı düşünüyoruz. Yoksulluk, işsizlik, zamlarla birlikte yüz binlerce çocuk örgün eğitim dışına çıkmıştır.

BESLENME BOZUKLUĞU: Sağlık emekçilerinin yakın zamanda gerçekleştirdiği ve kamuoyuna sunduğu araştırma sonucu çocuklarımızın beslenme bozuklukları nedeniyle yaşadıkları sağlık durumlarının vehametini çok net ortaya koymuştur.

10 ÇOCUKTAN 7’SİNDE KANSIZLIK SORUNU VAR: Örneğin ülkemizdeki her dört çocuktan birinin kilosu çok düşüktür, kız çocuklarının yüzde 85’i, erkek çocuklarının ise yüzde 68’i kansızlıkla mücadele etmektedir. Çocuklarda gözlenen bir diğer tehlike ise potansiyel kalp hastalığına yatkınlıklarıdır.

“KIZIM ARKADAŞININ EVİNDE SALONDA YAŞIYOR”

Veli der tarafından yapılan açıklamada, Edirne’de yapılan anket çalışmasında anne babaların illettiği birkaç örnek de paylaşıldı:

Üniversitede okuyan kızıma para gönderemiyoruz ve yurt çıkmadığı için arkadaşlarında salonda yatmak zorunda kalıyor. Bu hepimizi maddi manevi bunalıma sokuyor, sağlık sorunlarımıza psikolojik sorunlar eklendi ve çok sağlıklı olan üniversitede okuyan kızım psikolojik tedavi görmeye başladı. Okulunda çok başarılı bir öğrenciyken çok büyük bir umutsuzluk içine düştü.

Evin dışında sosyal bir hayatımız yok ev gezmeleri dahil.

Pazar alış verişini ayda bir defa yapıyoruz, yaz ayında dolaba koyduğum veya konserve yaptığım gıdaları tüketiyoruz.

Kızım deri kanseri olduğu için ilaç almakta zorlanıyorum.

Biz annelerin yaşantısını zorlaştırmasınlar.

İKTİDARA ÇAĞRI: OKULDA YEMEK ÜCRETSİZ OLMALI

Öğrenci Veli Derneği siyasi iktidara, kamu yöneticilerine ve yerel yönetimlere şu çağrıda bulundu:

Önceliğiniz çocuklarımız olmalıdır. Kamu kaynakları çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına aktarılmalıdır.

Dezavantajlı bölgelerden başlamak üzere tüm çocuklarımıza tüm okullarda sabah kahvaltıları ve öğle yemekleri ücretsiz olarak verilmelidir. Meyve ve süt ihtiyaçları ara öğünler olarak karşılanmalıdır.

Ücretsiz sağlıklı ve erişilebilir su olanağı bütün okullarımıza sağlanmalıdır.

Ücretsiz ulaşım ve barınma gereksinimleri karşılanmalıdır.

Çocukların sağlık takipleri dikkatle yapılmalı besin yoksunluğu kaynaklı bu raporlar kağıt üzerinde kalmamalıdır.

Bu durumda olan çocuklar için destekleyici programlar hayata geçirilmelidir.

Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan tüm ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak maddi eğitim ve gıda desteği verilmelidir.

Örgün eğitim dışına çıkan çocuklar tespit edilmeli, okullara geri dönüşleri sağlanmalıdır.

Çocuklarımızın salgınla, zamlarla, yoksullukla birlikte derinleşen eşitsizlik sonucu ortaya çıkan bilişsel, psikolojik kayıplarının telafisi için acilen hem akademik hem de psikolojik açıdan telafi eğitim programları bir an önce plânlanmalı ve başlatılmalıdır.

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