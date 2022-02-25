Yılan adası nerede? Yılan adası Ukrayna’da mı?

Serpent Adası veya diğer adı ile Yılan Adası Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunuyor. Geçmiş yıllarda Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçası olan Yılan Adası kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edildi.

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Rus savaş gemisindeki askerler Romanya sınırına çok yakın bir noktada olan Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerlerin silah bırakmasını isterken, 13 asker teslim olmayı reddetti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rus donanmasına ait gemi ateş açtı ve 13 askeri öldürdü.

YILAN ADASI NEREDE?

Yılan Adası veya Serpent Adası, Karadeniz’de Tuna Deltası açıklarında bulunan bir adadır.

Ada 2004-2009 yılları arasında Romanya ve Ukrayna arasındaki sınır anlaşmazlığının bir parçasıydı. Yılan Adası çevresinde kıta sahanlığının toprak sınırları 2009 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından tarif edildi.

YILAN ADASI RUSYA TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİ

Rusya ile Ukrayna arasında savaş endişe verici boyutlara ulaşırken, dün Karadeniz'deki Yılan Adası'nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında çatışma yaşandı.

Rusya kuvvetleri Yılan Adası'nı koruyan Ukraynalı askerlerin silah bırakmasını isterken, 13 asker teslim olmayı reddetti. Rus donanmasına ait gemi ateş açtı ve 13 askeri öldürdü.