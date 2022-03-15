12 metre derinliğinde kuyuya traktörü ile düştü, yüzerek çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde traktör sürücüsü, aracıyla birlikte 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Olayda sürücü kendi imkanlarıyla kuyudan çıkarken, traktör vinç yardımı ile kurtarıldı.

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Olay, Okurcalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre traktör sürücüsü Hasan Hüseyin İnce, tarımsal sulamada kullanılan ve üzerinde beton bulunan kuyunun üzerinden geçerken bir anda betonun kırılması sonucu traktör ile birlikte kuyunun içerisinde düştü.

12 metre derinliği olan kuyunun içerisinden sürücü kendi imkanları ile çıktı. Daha sonra ise itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, önce kuyudaki suyu boşalttı. Daha sonra traktör halata bağlanarak vinçle yukarı çıkarıldı. (İHA)

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