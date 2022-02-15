20 günlük bebek öldü, annesi tutuklandı

İstanbul’da’ rahatsızlandığı için dört ay önce hastaneye götürülen 20 günlük Yağmur bebeğin, vücudunda kırık, kollarında sigara yanıkları bulundu. Bebeğin annesi Merve Ö. tutuklanırken, baba Tekin Ö. serbest kaldı.

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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oturan Tekin ve Merve Ö. çiftinin 1 Ekim 2021'de çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Yağmur adı verildi. Yağmur bebek 20 Ekim'de rahatsızlandı. Anne ve babası Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesi’ne götürdü.

KEMİKLERİNDE KIRIK VE VÜCUDUNDA SİGARA İZİ

Doktorlar bebeği muayene edince dehşete düşüren durum fark edildi. 20 günlük bebeğin kemiklerinde kırıklar vücudunda ise sigara kaynaklı olduğu öne sürülen yanıklar fark edildi. Şiddet gördüğü iddia edilen bebek tedaviye alınırken, durum polise bildirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin anne ve babası hakkında savcılık talimatıyla işlem başlattı.

4 AYLIK TEDAVİ SONUÇSUZ KALDI

Yağmur bebek hastanede 4 aylık süren tedavi süreci ve doktorların ilgisine rağmen kurtarılamadı. Yaşam mücadelesini kaybeden minik bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

Bahçelievler Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde işlemleri yapılan çift adliyeye sevk edildi. Anne Merve Ö. ifadesinde “Uyurken üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklarda ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır” iddiasında bulundu.

Şüpheli kadın ve eşi “Aile yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu ihlal” suçundan adliyeye gönderildi. Merve Ö. tutuklanırken, baba Tekin Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.