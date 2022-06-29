24 yaşındaki Dilan evinde ölü bulundu

Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Habip ATAM

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Bekar olan Dilan Eylem Öz, Avcılar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki evinde anneannesiyle birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, genç kadının anneannesi geçen cumartesi günü memleketine gitti. Annesi yurt dışında olan Öz de evde yalnız kaldı.

HAREKETSİZ BULUNDU

Genç kadının yakınları, dün Dilan Eylem Öz'e ulaşamadı. Durum polise bildirildi. Eve ulaşan ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Genç kadın, yatak odasındaki yatağın üzerinde hareketsiz halde bulundu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Dilan Eylem Öz'ün hayatta olmadığını belirledi.

ÖLÜM SEBEBİNİ ADLİ TIP ÇÖZECEK

Polisin evde yaptığı incelemede, bir tabak içerisinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçen olayla ilgili araştırma başlatıldı. Geçmişte bir evlilik programına da katılan Dilan Eylem Öz'ün cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dilan Eylem Öz'in kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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