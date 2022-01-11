Ağabeyinin kazara vurduğu 5 yaşındaki Medine, toprağa verildi

Gaziantep'te, 12 yaşındaki Ş.Y. adlı erkek çocuğunun kazara ateşlediği tüfekten çıkan saçmayla başından vurulan kardeşi 5 yaşındaki Medine Y., gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde, İbni Sina Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babası markete gittikten sonra evlerinin bahçesine çıkan Ş.Y. ve kardeşi Medine Y. oynamaya başladı.

Bir süre sonra köpek seslerini duyan Ş.Y., evde bulunan, babasına ait tüfeği alarak dışarı çıktı. Köpekleri korkutmak için havaya ateş açmak isteyen Ş.Y., tetiğe dokununca kazara kardeşi Medine’yi başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, küçük Medine’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından emniyete götürülen anne ve baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog nezaretinde ifadesi alınan Ş.Y., köpek seslerini duyunca kardeşinin korktuğunu, onu korumak ve köpekleri uzaklaştırmak için tüfeği ateşlerken kazayla Medine’yi vurduğunu söyledi.

Kardeşinin ölümüne neden olan Ş.Y., ifadesinin ardından savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Medine Y.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Medine Y., gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA

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