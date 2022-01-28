Bulgar model şikayetçi olmuştu, kuaför kardeşler ‘örümcek ağı’ suçlamasını kabul etmedi

Bulgar model Tatyana Toleva’nın, kendisine ‘örümcek ağı’ estetiği yaparak yüzünde deformasyon oluşmasına neden oldukları iddiasıyla şikayetçi olduğu kuaför kardeşlerin yargılandığı dava devam etti. Kuaför kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Bulgar model Tatyana Toleva, “3-4 ameliyattan sonra biraz toparlanma oldu ama hasar da var” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Türkiye'de yaşayan ablasını ziyarete gelen Bulgar model Tatyana Toleva (36), iddiaya göre 2017 yılının Şubat ayında, İstanbul Fatih'te Davut İliğ'in işlettiği kuaför salonunda 6 bin TL karşılığında, ‘örümcek ağı' denilen bir yüz gerdirme operasyonu yaptırdı. Söz konusu işlemin ise, Davut İliğ'in emekli hemşire olan ablası Melahat İliğ tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Toleva'nın iddiasına göre, işlem sırasında acı çektiğini söyleyerek, işlemi durdurmalarını istedi ancak işlem durdurulmadı. İşlem bittikten sonra yüzüne buz konularak eve gönderildiğini ve kendisine herhangi bir uyarıda da bulunulmadığını ifade eden Tatyana Toleva'nın yüzünde hasar oluştu.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Tatyana Toleva, yurt dışında olduğu için katılmazken, tutuksuz sanıklar Davut İliğ ile ablası Melahat İliğ, avukatlarıyla birlikte katıldı.

“DAHA ÖNCE BENZER BİR SIKINTI HİÇ YAŞAMADIK”

Mahkemede savunma yapan Davut İliğ, 25 yıldır kuaför işlettiğini söyleyerek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Bu bayan neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta benzer bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlamada bulunduğunu düşünüyorum. Müştekinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim bizim iş yerimizde kesinlikle ‘örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ilgilidir ve diğer kuaförlük işleri ile ilgilidir” ifadelerini kullandı.

“CİLT BAKIMI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM”

Duruşmada savunması sorulan abla Melahat İliğ, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cilt bakımına ilişkin sertifikası olduğunu söyleyerek, “Ben emekli hemşireyim. Emekli olduktan sonra çocuklar da okuduğu için ek işe ihtiyacım vardı. Kardeşimin iş yerinin 3'üncü katını tutup cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımı dışında hiç bir şey yapmadım. Müştekinin bahsettiği ‘örümcek ağını' hiç yapmadım. Müştekiyi de hatırlamıyorum. İftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Toleva'nın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kuaför kardeşler Davut ile Melahat İliğ hakkında, ‘taksirle yaralama' ve ‘Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Kanunu'nun 25. Maddesinde düzenlenen ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek' suçlarında 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“BİRAZ TOPARLANMA VAR AMA HÂLÂ HASAR VAR”

Duruşmadan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden SÖZCÜ'ye konuşan Tatyana Toleva, “Şu anda iyiyim. Gözaltlarım kötü ama makyajla falan kapatmaya çalışıyorum. 3-4 ameliyattan sonra biraz toparlanma oldu ama hasar da var. Kalıcı hasar raporum da var. Hala dava sürecindeyiz. Sanıklar, duruşmada demişler ki, ‘Hatırlamıyoruz böyle bir hanımefendiyi. Biz sadece saç yapıyoruz, başka bir şey yapmıyoruz.' Bir tane tanık çağırmışlar, muhtemelen yalancı bir tanık. Kaç sene oldu zaten hala onlarla uğraşıyorum” dedi.

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