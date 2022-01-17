Çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü

İstanbul D-100 Otoyolu’nda kaza yaptıktan sonra çekici bekleyen otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, D-100 otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halinde olan C.T kontrolündeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı.

5 METRE FIRLADI

Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, ismi belirlenemeyen sürücü kontrolündeki otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü, 2 otomobilin arasında sıkışıp 5 metre ileriye fırlayarak hayatını kaybetti. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 KİLMOTRE İLERDE YAKALANDI

D-100 otoyolunda yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücü olay yerine çağırdığı çekiciyi beklerken başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Kendisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza yapıp çekici çağıran sürücüye olay yerinde çarpan ve ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde ölümüne sebep olduğu kişiye yardım etmeden kaçtı. Çarptığı kişi olay yerinde can verirken, kaçan zanlı polis ekipleri tarafından 3 kilometre ileride yakalandı. Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan zanlı ambulansa teslim edilerek olay yerinde ilk müdahalesinin ardından polis eşliğinde hastaneye sevk edildi.