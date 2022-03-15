Çocukların müstehcen görüntülerini satan grup hakkındaki soruşturma tamamlandı

Sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 33 şüphelinin 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşılması ve bu görüntülerin para karşılığı satılması iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında doktor ve polisin de olduğu da tespit edilen 33 şüpheli hakkında ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

GÖRÜNTÜLERİN 15-30 LİRA ARASI FİYATA SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin soruşturma kapsamında el konulan dijital eşyalarındaki incelemeler sonucu, çocukların müstehcen görüntülerinin olduğu kaydedildi. İddianamede, bahse konu görüntü ve fotoğrafların para kartı üzerinden 15-30 lira arası değişen bir fiyatla satıldığı, söz konusu görüntüleri satın aldıkları öne sürülen şüphelilerin bir kısmı üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken, bazı şüpheliler ise görüntülerin yetişkinlere ait olduğu zannettiklerini söyledikleri aktarıldı.

İddianamede, çocukların cinsel içerikli videolarının temin edildiği gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen şüpheli H.K.’ya, elektronik para hesabı üzerinden diğer şüpheliler tarafından farklı tarihlerde para yatırıldığının belirlendiği ancak şüphelinin 15-30 TL arası bir fiyata internet paketi sattığını, para karşılığında çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen içerikli görüntü paylaşmadığını söylediği yer aldı.

Beyin cerrahı olan şüpheli K.M. ise savunmasında, gruplara yetişkin pornosu izlemek amaçlı girdiğini, çocuk pornografisi görünce çıktığını söylediği belirtildi. Polis olan şüpheli F.B.’nin ise çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüleri bilerek ve isteyerek indirmediğini, başka bir yerde depolamadığını veya paylaşmadığını, görüntüleri indirmeden içeriğini göremediğini, çocuk pornografisi olduğunu görünce grubu şikayet ettiğini ve görüntüleri sildiğini, pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Dijital eşyaların da çocukların müstehcen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilerin, bu görüntülerin oraya nasıl geldiğini bilmediklerini savunduklarının da yer aldığı iddianamede, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporuna da yer verildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, mevcut delil durumu kapsamında 33 şüphelinin de üzerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı belirtilirken, tüm şüpheliler hakkında ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. (İHA)