Covid-19 hastası babası yerine işe gitti, canından oldu

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Covid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren’i silahla vurarak öldürdü.

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Olay, Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde gece saat 03.30 sularında bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Eren'in babası Covid-19 hastasıydı ve evde karantinadaydı. Bir çalışanın da hasta olması ve eleman eksikliği yaşandığı, Ahmet Eren ise babası yerine işe gittiği ortaya çıktı.

Maskeli hırsızlar, iş yerine girdiklerinde Ahmet Eren kendilerine direnmek isterken başından ve göğsünden aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İki çalışanı da olay yerinde bağlayan hırsızlar, kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı. İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren’in hayatını kaybettiğini belirledi.